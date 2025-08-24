おせち「すみっコぐらし」予約開始、パステルブルーの重箱にキャラクター饅頭や子どもが好きな食材/ベルメゾンネット

通信販売のオンラインショップ「ベルメゾンネット」は8月25日正午から、おせち･三段重「すみっコぐらし」の予約販売を開始する。

人気キャラクター「すみっコぐらし」デザインの重箱に入った冷凍おせち(3人前)に、卓上カレンダー1個などが付属している。価格は税込2万3,900円。9月30日までの期間は、早割前価格として5%割引となる。

おせち･三段重「すみっコぐらし」セット内容

〈「キャラクターおせち」今年で19年目〉

「ベルメゾン」は、千趣会が1976年に開始した通信販売ブランド。キャラクターの世界観にこだわった「キャラクターおせち」は今年で19年目となる。利用客の声(アンケート結果)を参考に、料理内容や付属品を1つ1つ見直し、開発したという。おせち･三段重「すみっコぐらし」では、子どもが喜ぶ食材とキャラクター饅頭が入った、“可愛いが詰まったおせち”に仕上げた。

◆〈一の重〉和のお祝い重

「しろくま」のじょうよ饅頭と、みにっコがデザインされた三色団子入り。

〈一の重〉和のお祝い重/おせち･三段重「すみっコぐらし」

◆〈二の重〉和の味わい重

「ぺんぎん?」と「とんかつ」のじょうよ饅頭が入っている。

〈二の重〉和の味わい重/おせち･三段重「すみっコぐらし」

◆〈三の重〉お子さま重

「とんかつ･えびふらいのしっぽ」をプリントしたかぼちゃコロッケ、すみっコたちプリントしたチーズをのせたハンバーグが入っている。「ねこ」と「とかげ」のじょうよ饅頭も詰め合わせた。

〈三の重〉お子さま重/おせち･三段重「すみっコぐらし」

おせちは国内製造で、賞味期限は冷凍で2026年1月31日。重箱に盛りけた冷凍の状態で届く。一段ごとに冷蔵庫内(2〜5℃前後)で解凍する必要がある。解凍までの目安は約12〜16時間。

重箱はパステルブルーを基調とし、フタ部分にすみっコたちを描いている。重箱の大きさは、約22×11.5×14(高さ)cm。

おせち･三段重「すみっコぐらし」重箱

セットの卓上カレンダーは、ミニポストカードや絵合わせカードとしても使用できる。そのほか、祝い箸5膳、あいさつ状1枚も付属する。

おせち･三段重「すみっコぐらし」付属の卓上カレンダー

みにっコがデザインされた三色団子

すみっコたちプリントしたチーズをのせたハンバーグ

「とんかつ･えびふらいのしっぽ」をプリントしたかぼちゃコロッケ

■ベルメゾンネット おせち･三段重「すみっコぐらし」

※2025年8月25日(月)正午から閲覧可。

【クレジッド表記】

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.