ÀèÀ¸¤Ë¤â¥¤¥¸¥á¤é¤ì¤¿¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê»ÒÌò¢ª·ÄØæÂ´¤Î¡È¥¨¥ê¡¼¥È¥¤¥±¥á¥ó¡É¤ËÂçÊÑ¿È¡Ä¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¡ÈºÙ»³¤¯¤ó¡É¤³¤ÈºÙ»³µ®Îæ¡Ê30¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤Î¶ìÏ«
¡ÖÂÀ¤¤¤±¤ÉºÙ»³¤Ç¤¹¡ª¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¥¥ã¥é¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¸µ»ÒÌò¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÙ»³µ®Îæ¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¡£¡ØÀ¤³¦°ì¼õ¤±¤¿¤¤¼ø¶È¡Ù¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤¤¡¢¼«»¦Ì¤¿ë¤ò¤¹¤ë¤Û¤ÉÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¡ª¡ª¡Û¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê»ÒÌò¢ª¡È¥¨¥ê¡¼¥È¥¤¥±¥á¥ó¡É¤ËÂçÊÑ¿È¤·¤¿¡ÈºÙ»³¤¯¤ó¡É¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤ÏÆ°Êª°åÎÅ¤Î²ñ¼Ò¤òµ¯¤Á¾å¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÙ»³¤µ¤ó¤Ë¡¢»ÒÌò¥¿¥ì¥ó¥È»þÂå¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿2²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¢¡¢¡¢¡
º£¤Ï¡ÈºÙ»³¤¯¤ó¡É¤Èµ¤¤Å¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤É¤ó¤É¤Ê¤¤
¡½¡½º£Æü¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Î¡ÈºÙ»³¤¯¤ó¡É¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ºÙ»³µ®Îæ¤µ¤ó¡Ê°Ê¹ß¡¢ºÙ»³¡Ë¡¡º£¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅö»þ¤È¤ÏÂÎ·¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£
¡½¡½µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ºÙ»³¡¡¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Å¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ·ù¤È¤«¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¼«¿È¤¬¡Ö¼«Ê¬¡¢¼«Ê¬¡×¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤â°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÀÎ¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°ìÈÖ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ï³¹¤Ê¤«¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡©
ºÙ»³¡¡¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·î¤Ë1²ó¤â¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤ÎÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä³¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿»ÒÌò»þÂå¡Ê¼Ì¿¿¡áËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¡Ö³Ø¹»¤ÎÀ©Éþ¤Î¤Þ¤Þ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡È¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¥¥ã¥é¡ÉÃÂÀ¸ÈëÏÃ
¡½¡½Ä³¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥¬¥Í¤È¤¤¤¦¡ÈºÙ»³¤¯¤ó¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡©
ºÙ»³¡¡¤¢¤ì¡¢¼Â¤ÏÅö»þÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÀ©Éþ¤¬¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¥á¥¬¥Í¤ÏÌÜ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤â¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡½¡½ÉáÃÊ¤ÎÀ©Éþ¤¬°áÁõ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤«¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÙ»³¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÉáÃÊÃå¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤Ç¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÃåÂØ¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ³Ø¹»¤ÎÀ©Éþ¤Î¤Þ¤Þ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¥¥ã¥é¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¹ç³Ê¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¢¤Î¥¥ã¥é¤¬ÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤â¤È¤â¤È¡¢0ºÐ¤«¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ÇºÙ»³¤µ¤ó¤ò·ÝÇ½³¦¤ØÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÙ»³¡¡¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Êì¿Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ï2¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Î¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤ò¥×¥í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤½ÐÅª¤Ê¥Î¥ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ËÍ¤¬¤â¤È¤â¤È¤Ò¤Ã¤³¤ß»×°Æ¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¿ÍÁ°¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ºÀµ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿Í¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤òÂ³¤±¤µ¤»¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥Ð¥¹¤Ç¡Ä¡×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÆþ³Ø¤·¤¿·Ð°Þ
¡½¡½¾®³Ø¹»¤«¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¶µ°é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÇ®¿´¤À¤Ã¤¿¡©
ºÙ»³¡¡Êì¿Æ¤¬¤ª¼õ¸³¤ò¤¹¤´¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÍÌ¾»äÎ©ÍÄÃÕ±à¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢·ÄØæ¤ÎÍÄÃÕ¼Ë¤È¤«¡¢ÀÄ³Ø¤ÎÍÄÃÕ±à¤È¤«¡¢³Ø·ÝÂçÉíÂ°¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¼õ¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Íî¤Á¤·¤Æ¡£
¡¡¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤Ê¤¼¤«¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤À¤±°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÍµÊ¡¤Ê¤´²ÈÄí¤À¤Ã¤¿¡©
ºÙ»³¡¡º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³ØÈñ¤Ï¸øÎ©¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¹â¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¤ÎÍ×¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡£¤¢¤È¡¢·ÝÇ½¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥Ð¥¹¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¦¤Á¤Ê¤ó¤«¤è¤ê¤è¤Ã¤Ý¤É¤¹¤´¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¼þ¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÍµÊ¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×»ÒÌò»þÂå¤Î¥×¥í°Õ¼±
¡½¡½Êª¿´¤Ä¤¯Á°¤«¤é¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î»þ¤Ï¡Ö»Å»ö¡×¤ò¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ºÙ»³¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë°Ê¾å¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶µ°é¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡È»Å»ö¡É¤È¤·¤Æ¿¦Ì³¤òÁ´¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½»Ò¤É¤â»þÂå¤«¤éÂç¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Âç¿Í¤¬´î¤Ö¸ÀÆ°¤È¤«¡¢¿´¤Î¤¯¤¹¤°¤êÊý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¿´ÆÀ¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡©
ºÙ»³¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤¨¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¤É¤ó¤¯¤µ¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¥¥ã¥é¤Ç¤¤¤³¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¤ò»È¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯Î©¤Á²ó¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤ËÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ç¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¿¡×¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ¡È¥¥ã¥éºî¤ê¡É¤Ë¤âÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡Ä
¡½¡½¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¥¥ã¥é¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºÙ»³¡¡Êì¿Æ¤È¤«¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¡¢¡Ö¤ªË·¤Á¤ã¤ó¤Ý¤¤»Ò¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤È¤«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¹¥Êª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¾®³ØÀ¸¤Ç¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ºÙ»³¡¡¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤½¤¦¤Ê¿©¤ÙÊª¤ÎÌ¾Á°¤È¤«³Ð¤¨¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ÇÃý¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»Å»öÇ®¿´¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÙ»³¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»Å»ö¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢¡ØÀ¤³¦°ì¼õ¤±¤¿¤¤¼ø¶È¡Ù¤Ï¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£Ëè½µ°ã¤¦ÀèÀ¸¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤È¤«¥´¥ë¥Ð¥Á¥ç¥Õ¤µ¤ó¤È¤«¡¢ÁêÅö¤ÊÌÌ»Ò¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤·¡¢¶µ°éÅª¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¤¤í¤ó¤ÊÃÎ¼±¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¥º¥ë¤¤¡×Æ±µéÀ¸¤«¤é¥¤¥¸¥á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä
¡½¡½³Ø¹»¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡©
ºÙ»³¡¡ÅÚÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯»Å»ö¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®4¤«¤é¾®6¤Î°ìÈÖ»Å»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊ¿Æü¤Ë¼ýÏ¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏÁáÂà¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂæËÜ¤¬¼ýÏ¿¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð²È¤ÇÍ½½¬¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤¤Ï¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃæ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥¯¥é¥¹¤Î»Ò¤â¡¢¡ÈºÙ»³¤¯¤ó¡É¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡©
ºÙ»³¡¡CM¤Ë½Ð¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢ÁáÂà¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤Çµ®Îæ¤À¤±ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤ÇÂ¾¤Î¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¥º¥ë¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¤¢¤Ã¤¿¤¤¤¸¤á¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤¤¤¸¤á¤ÎÃû¸õ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©
ºÙ»³¡¡¤Ò¤Ã¤³¤ß»×°Æ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤ÈÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤é¼ã´³¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤°¤ê¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¥Ó¡¼¥º¤ÎÌÜ¶Ì¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤É¤ó¤°¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤òºî¤í¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¹©ºî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î»Ò¤¬¥Ó¡¼¥º¤ÎÌÜ¶Ì¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤Ã¤¿ÍÆ´ï¤òº½¾ì¤Ë¥Ð¥Ã¤ÈÅê¤²¼Î¤Æ¤Æ¡¢¡Öµ®Îæ¤¬¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÇ¨¤ì°á¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö°ã¤¦¡¢ËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞËÍ¤¬ÀèÀ¸¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖËÍ¤Ï¡Ø¥¤¥¨¥í¡¼¥â¥ó¥¡¼¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡×ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¼õ¤±¤¿¿Í¼ïº¹ÊÌ
¡½¡½¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¾å¤ËÀèÀ¸¤«¤é¤âÅÜ¤é¤ì¤Æ¡£¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÙ»³¡¡º£¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¥Ó¡¼¥º¤òÅê¤²¤ÆÇ¨¤ì°á¤òÃå¤»¤¿¤Ã¤Æ¡¢Æó½Å¤Ë°¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î»Ò¤¬2ÇÜÅÜ¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤é¡¢ËÍ¤À¤±¤¬ÅÜ¤é¤ì¤ÆºÑ¤à¤«¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¯ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÇØÉé¤¨¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÙ»³¡¡¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤µ¤¨²æËý¤¹¤ì¤Ð´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ë¤ó¤À¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê»×¹Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡½¡½°ìÊý¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¡ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¡É´Ä¶¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤â¤¤¤¸¤á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÙ»³¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â·ë¶É¡¢¶µ°é¤Î¸½¾ì¤ÏÊÄº¿Åª¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñÀÒ¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¡áÂ¿ÍÍÀ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ò¼õÍÆ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤à¤·¤í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹õ¿Í¤Î»Ò¤âÇò¿Í¤Î»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇËÍ¤Ï¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥â¥ó¥¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤¨¤Ã¡¢ËÍ¤¬¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤ó¤À¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö¤³¤ì°Ê¾å°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤Þ¤º¤¤¤ï¡×¥¯¥é¥¹¤Ç¥¤¥¸¥á¤é¤ì¡¢¸ÉÎ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä
¡½¡½ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë³°¹ñ¤Î»Ò¤«¤é¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¡£
ºÙ»³¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÊâ³Ø¤Ó¼Ë¤Î³°¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬9³ä°Ê¾å¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶µ¼¼¤È¤¤¤¦¶¹¤¤¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤à¤·¤í¡¢³¤³°¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥È¤Ç¤Ï²¼¤Î¤Û¤¦¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤ÏºÙ»³¤µ¤ó¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢¿Í¤Î¤ª¤È¤Ê¤·¤¤»Ò¤¬¤¤¤¸¤á¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡©
ºÙ»³¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤ë»Ò¤ÏÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î»Ò¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÅ¾¡¹¤È¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤ÆËÍ¤¬¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í¤Î¸µ¡¹¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿»Ò¤¿¤Á¤â¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢µ®Îæ¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤ì°Ê¾å°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤Þ¤º¤¤¤ï¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¼«»¦Ì¤¿ë¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¡áºÙÅÄÃé¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡Ò¡È±¢¼¾¥¤¥¸¥á¡É¤Ë¶ì¤·¤ß¾®³Ø¹»¤Ç¼«»¦Ì¤¿ë¡¢³Ø¹»Â¦¤Ï¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ëÊý¤¬°¤¤¡×¤È¡Ä¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¡ÈºÙ»³¤¯¤ó¡É¤³¤ÈºÙ»³µ®Îæ¡Ê30¡Ë¤¬¸ì¤Ã¤¿¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¤¥¸¥áÈï³²¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¾®Àô ¤Ê¤Ä¤ß¡Ë