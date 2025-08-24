ÃË½÷3100¿ÍÄ¶¤¬²óÅú¡Ö¹¥¤¤Ê¤«¤É¹¤ÎÌ£¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡Á´ÂÎ2°Ì¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¡Ä1°Ì¤Ï¡È50¡Á60Âå¡É¤Ë¿Íµ¤¤ÎÌ£
¡¡LINE¥ä¥Õ¡¼¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÀìÍÑ¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖLINE¥ê¥µ¡¼¥Á¡×¤¬¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤«¤É¹¤ÎÌ£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯7·î3Æü¤«¤éÆ±·î5Æü¡¢Á´¹ñ¤Î15¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·×3152¿Í¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¤«¤É¹¡×¤â¿Íµ¤
¡¡Á´²óÅú¼Ô¤Ë¡Ö¹¥¤¤Ê¤«¤É¹¤ÎÌ£¡×¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÎýÆý·Ï¡Ê¤¤¤Á¤´¡¿¤¢¤º¤ÎýÆý¤Ê¤É¡Ë¡×¤Ç¡¢38.8¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¡Ê30.8¡ó¡Ë¡¢¡Ö±§¼£¶â»þ¡×¡Ê26.5¡ó¡Ë¡¢¡ÖÇò¤¯¤Þ¡×¡Ê23.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ï¥ï¥¤¡¿¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ê21.4¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË½÷Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤Ç¾å°Ì¤À¤Ã¤¿¡ÖÎýÆý·Ï¡Ê¤¤¤Á¤´¡¿¤¢¤º¤ÎýÆý¤Ê¤É¡Ë¡×¤È¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¤Ï¡¢ÃËÀ¤è¤ê¤â½÷À¤ÎÊý¤¬³ä¹ç¤¬¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÎýÆý·Ï¡×¤Ï¡¢50¡Á60Âå½÷À¤Ë¿Íµ¤¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÇ¯Âå¤Ç¤â50¡ó°Ê¾å¤Ç1°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎ¤Ç3°Ì¤À¤Ã¤¿¡Ö±§¼£¶â»þ¡×¤ä¡Ö¤¢¤º¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¤«¤É¹¤Ï¡¢Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¹¥¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö±§¼£¶â»þ¡×¤Ï60Âå¤ÎÃË½÷¤Ç35¡ó°Ê¾å¡£¡Ö¤¢¤º¤¡×¤â60Âå½÷À¤Ç30%°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢4°Ì¤Î¡ÖÇò¤¯¤Þ¡×¤â¡¢50¡Á60Âå½÷À¤È50ÂåÃËÀ¤ÇÌó30¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎ¤Ç5°Ì¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ï¥ï¥¤¡¿¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ï¡¢¼ã¤¤Ç¯Âå¤Û¤É¹â¤¯¡¢10Âå¤ÎÃËÀ¤Ï34.3¡ó¤Ç1°Ì¤Ë¡¢½÷À¤Ï35.2¡ó¤Ç2°Ì¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢20Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¤â31.0¡ó¤Ç1°Ì¡¢½÷À¤Ï26.3¡ó¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¥±¡¼¥·Ï¡Ê¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡¢¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¤Ê¤É¡Ë¡×¤ä¡¢¡Ö¿©»ö·Ï¡Ê¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡¢Îä¤ä¤·Ãæ²Ú¤Ê¤É¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¿Ê²½·Ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤«¤É¹¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±Ä´ºº¤Ç¤Ï1³äÌ¤Ëþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£