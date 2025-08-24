¡È±¢¼¾¥¤¥¸¥á¡É¤Ë¶ì¤·¤ß¾®³Ø¹»¤Ç¼«»¦Ì¤¿ë¡¢³Ø¹»Â¦¤Ï¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ëÊý¤¬°¤¤¡×¤È¡Ä¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¡ÈºÙ»³¤¯¤ó¡É¤³¤ÈºÙ»³µ®Îæ¡Ê30¡Ë¤¬¸ì¤Ã¤¿¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¤¥¸¥áÈï³²
¡ÖÂÀ¤¤¤±¤ÉºÙ»³¤Ç¤¹¡ª¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¥¥ã¥é¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¸µ»ÒÌò¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÙ»³µ®Îæ¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¡£¡ØÀ¤³¦°ì¼õ¤±¤¿¤¤¼ø¶È¡Ù¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤¤¡¢¼«»¦Ì¤¿ë¤ò¤¹¤ë¤Û¤ÉÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤ÏÆ°Êª°åÎÅ¤Î²ñ¼Ò¤òµ¯¤Á¾å¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÙ»³¤µ¤ó¤Ë¡¢»ÒÌò¥¿¥ì¥ó¥È»þÂå¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿3²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡Ö²¿¤Çµ®Îæ¤À¤±¼ø¶È¤òÁáÂà¤·¤Æ»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×²×Îõ¤Ê¥¤¥¸¥á¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±
¡½¡½¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Îµ²±¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ºÙ»³µ®Îæ¤µ¤ó¡Ê°Ê¹ß¡¢ºÙ»³¡Ë¡¡¤¤¤¸¤á¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤ëÌ´¤Ï¤è¤¯¤ß¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤Ç·ö²Þ¤¹¤é¤Û¤È¤ó¤É¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ºÊ¤«¤é¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤ÈÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ï¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ëÌ´¤È¤«¡£¤É¤³¤«¤Ç¡¢¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÝ¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë»þÂå¤Ë²×Îõ¤Ê¤¤¤¸¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÙ»³¡¡¤Ò¤È¤Ä¤ÏÁ°²ó¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡¢¡Ö²¿¤Çµ®Îæ¤À¤±¼ø¶È¤òÁáÂà¤·¤Æ»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤À¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥º¥ë¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏÃ±½ã¤ËÀ®ÀÓ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÅö»þ¡¢ÆÃ¤Ë»»¿ô¤ÎÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤¿¤Á¤Ã¤Æ¤ï¤ê¤È¿Æ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¶¯¤¯¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë1°Ì¤ò¼è¤ì¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤ÇËÍ¤¬¤º¤Ã¤È»»¿ô¤Ï1°Ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ö²¼¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ëµ®Îæ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ä¥Ä¤ËÉé¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æµö¤»¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö²¥¤ë½³¤ë¤È¤«¡¢¼ó¤òÄù¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡Ä¡×¡ÖÀèÀ¸¤Ë¤â¤¤¤Ó¤é¤ì¤¿¡×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¼õ¤±¤¿¥¤¥¸¥áÈï³²
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤¤¤¸¤á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÙ»³¡¡¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥â¥ó¥¡¼¡×¤È¤«¤Ã¤Æ¸Æ¤ÓÊý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤¬¤¤ì¤¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤¤¤Ó¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¡¡½ÉÂê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½ÉÂê¤ò³Æ¼«¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬Äó½Ð¤·¤¿¤Ï¤º¤Î²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö³Î¼Â¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤ÈÀèÀ¸¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤¬°¤¤¡×¤È¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤â¤¤¤Ó¤é¤ì¤Æ¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é²¥¤ë½³¤ë¤È¤«¡¢¼ó¤òÄù¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä±¢¼¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÀèÀ¸¤â¤¤¤¸¤á¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢¤Ò¤É¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡£
ºÙ»³¡¡°ìÈÖ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤ËÈ¯²»¤ò¶ºÀµ¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡ÖÀ±¡×¤Î¡Östar¡×¤Ã¤Æ¡Ör¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÈ¯²»¤¬Æñ¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç10Ê¬¤°¤é¤¤¤Ò¤¿¤¹¤é¡Östar¡¢star¡×¤È¸À¤ï¤µ¤ì¤Æ¡£
¡¡¼þ¤ê¤Î¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤¿¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È¥±¥é¥±¥é¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÀèÀ¸¤â»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸ø³«½è·º¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¡¼¥ë¤Î¹¹°á¼¼¤Ç»à¤Î¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¼«»¦Ì¤¿ë
¡½¡½¼«»¦Ì¤¿ë¤ò¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ºÙ»³¡¡¤·¤¿¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Á¯ÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ö»à¤Ì¤¾¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤â1¿Í¤À¤±ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÆÍ§¤Î»Ò¤¬¤¤¤Æ¡£Èà¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¾å¤ÎÊý¤Î»Ò¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ê¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ç¡¢¸¶°ø¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»Ò¤ÈÂç¥²¥ó¥«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Í£°ìËÍ¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÆÍ§¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î»þ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥×¡¼¥ë¤Î¸å¤Ç¹¹°á¼¼¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¸å¤Î³Ø¹»À¸³è¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»à¤Î¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ã¯¤«¤¬ºÙ»³¤µ¤ó¤òÈ¯¸«¤·¤Æ°ìÌ¿¤ò¤È¤ê¤È¤á¤¿¡©
ºÙ»³¡¡±¿ÎÉ¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢Åö»þ¤ÏÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Í¥¯¥¿¥¤¤¬¤Á¤®¤ì¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¥°¥Ã¥¿¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤Ï¥Î¥¤¥í¡¼¥¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê»×¹Í¤¬¥¯¥ê¥¢¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤í³Ð¤¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤½¤Î³Ø¹»¤Ï¤¤¤¸¤á¤¬¸¶°ø¤ÇÅ¾¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ëÂ¦¤¬°¤¤¡×¼«»¦Ì¤¿ë¸å¤Ë¼õ¤±¤¿³Ø¹»Â¦¤Î¹ó¤¹¤®¤ëÂÐ±þ
¡½¡½¤¤¤¸¤á¤¿Â¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¸¤á¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ºÙ»³¤µ¤ó¤¬³Ø¹»¤ò½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ºÙ»³¡¡³Ø¹»Â¦¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ëÂ¦¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Èñ¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ËÄÌ¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤á¤í¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¦¤Á¤Î³Ø¹»¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Âà³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ò¤É¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡£
ºÙ»³¡¡¤½¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ï¡¢¿ÆÆ±»Î¤¬´óÉÕ¶â¤Î³Û¤ÇÁè¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹»Ä¹ÀèÀ¸¤â¤«¤Ê¤êÇÒ¶â¼çµÁÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¡¢¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤¿¤Á¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È²ÈÄí¤Î»Ò¤¬Â¿¤¯¡¢´óÉÕ¤â²¿É´ËüÃ±°Ì¤Ç¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿äÂ¬¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¶â¤äÎÏ¤Î¤¢¤ë²ÈÄí¤ÎÊý¤ò¼é¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¸å¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤Ï¾®³Ø¹»»þÂå¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¾ð¤Ç4¤Ä¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤¬ÇÒ¶â¼çµÁ¤À¤È¤«¡¢¤¤¤¸¤á¤òÌÛÇ§¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤¬ÄÌ¤Ã¤¿1¹»¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤³¤½³Ø¹»¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÀª¤¤¤Ç¤·¤¿¡×²æ¤¬»Ò¤Ø¤Î¥¤¥¸¥á¤òÃÎ¤Ã¤¿Êì¿Æ¤ÎÂÐ±þ
¡½¡½¤´Î¾¿Æ¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÁêÅö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
ºÙ»³¡¡¼«»¦Ì¤¿ë¤Î°ì·ï¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤¸¤á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½³Ø¹»¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÀª¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ°Ê¾å¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Çµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¼«Ê¬¤¬ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¶ì¤·¤¤¤È¤¡¢¼«Ê¬°Ê¾å¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ËÇØÉé¤ï¤»²á¤®¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ºÙ»³¡¡¤½¤ó¤Êµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÀÎ¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¸å°ä¾É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤¤¤Þ¤À¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Ç¡¢»Å»ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ç¤â¡¢Í§¤À¤Á¤ÈÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬²¿¤«¤·¤é¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÁê¼ê¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ä¹¤¤´ÖÇº¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÏÇä¤ì¤Ã»Ò¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ï¼«¿®¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡©
ºÙ»³¡¡¤â¤·²¾¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¦¥±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ÎËÍ¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡© ¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤È¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡º£»×¤¨¤Ð¡¢¡ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¡É¤È¡È¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼«Ê¬¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬ÇùÁ³¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤¸¤á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤Ï¡¢»ëÄ°Î¨¤Ç¼«Ê¬¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¿ôÃÍ²½¤µ¤ì¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤ë¤ÈÍ¾·×¡¢¡Ö²¿¤«¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤³¤½¡¢¼þ¤ê¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬Êä¶¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÃæ¹â°ì´Ó¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×Ãæ³Ø¹»¤Ç¤â¥¤¥¸¥áÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿
¡½¡½¤¤¤¸¤á¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¡¢³Ø¹»¤ä»Å»ö¤òµÙ¤ó¤À¤³¤È¤â¡©
ºÙ»³¡¡³Ø¹»¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âµÙ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡£ÊÑ¤Ë¤Þ¤¸¤á¤¹¤®¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Ãæ³Ø¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ºÙ»³¡¡Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤¬¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÊ¿²º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½½¸ÃÄÀ¸³è¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥¤¥Ä¤Ï´í¤Ê¤½¤¦¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ºÙ»³¡¡¤½¤Î»Ò¤ÏºÇ½é¤«¤éË½ÎÏÅª¤Ê¸ÀÆ°¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤º¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢ÅÜ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤ÎÊª¤ò¥Ð¡¼¥ó¤ÈÃ¡¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë´í¤Ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤¬¸«»ö¤ËÅªÃæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ3¤Î»þ¤ËÀô¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤ÈÉ¦ÃË¼ß¤Î»³ÅÄ¥ë¥¤53À¤¤µ¤ó¤ÈÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½°Õ³°¤Ê¼è¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÙ»³¡¡¤½¤ì¤¬¡¢3¿Í¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ë²è¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ10kgÁé¤»¤Æ¡¢ÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
