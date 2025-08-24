ÂÎ½Å108¥¥í¢ª68¥¥í¤Ë·ã¸º¡¢¥¯¥é¥¹¤Ç¡ÈÊÌ¿Í¡É¤Ë´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡Ö¥Ç¥Ö»ÒÌò¤À¤Ã¤¿¡×¡ÈºÙ»³¤¯¤ó¡É¤³¤ÈºÙ»³µ®Îæ¡Ê30¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸å¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿¿ÍÀ¸
¡Ò¡È±¢¼¾¥¤¥¸¥á¡É¤Ë¶ì¤·¤ß¾®³Ø¹»¤Ç¼«»¦Ì¤¿ë¡¢³Ø¹»Â¦¤Ï¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ëÊý¤¬°¤¤¡×¤È¡Ä¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¡ÈºÙ»³¤¯¤ó¡É¤³¤ÈºÙ»³µ®Îæ¡Ê30¡Ë¤¬¸ì¤Ã¤¿¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¤¥¸¥áÈï³²¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡ÖÂÀ¤¤¤±¤ÉºÙ»³¤Ç¤¹¡ª¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¥¥ã¥é¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¸µ»ÒÌò¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÙ»³µ®Îæ¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤¤¡¢¼«»¦Ì¤¿ë¤ò¤¹¤ë¤Û¤ÉÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¡ª¡ª¡ÛÂÎ½Å108¥¥í¢ª68¥¥í¤Ë·ã¸º¡¢¥Ç¥Ö»ÒÌò¢ª¡È¥¨¥ê¡¼¥È¥¤¥±¥á¥ó¡É¤ËÂçÊÑ¿È¤·¤¿¡ÈºÙ»³¤¯¤ó¡É¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤ÏÆ°Êª°åÎÅ¤Î²ñ¼Ò¤òµ¯¤Á¾å¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÙ»³¤µ¤ó¤Ë¡¢»ÒÌò¥¿¥ì¥ó¥È»þÂå¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿1²óÌÜ¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¹â¹»»þÂå¤ÎºÙ»³µ®Îæ¤µ¤ó¡£108¥¥í¤«¤é¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡áËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¡ÖËÍ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ç¥Ö»ÒÌò¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤À¤Ã¤¿¡×
¡½¡½0ºÐ¤«¤é20Ç¯°Ê¾å·ÝÇ½³¦¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ºÙ»³µ®Îæ¤µ¤ó¡Ê°Ê¹ß¡¢ºÙ»³¡Ë¡¡ËÍ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ç¥Ö»ÒÌò¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ó¥¸¥ã¥Þ¥«¤ÎÀÐÄÍ±ÑÉ§¤µ¤ó¤È¤«¡¢¥Ñ¥Ñ¥¤¥äÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÙ»³¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£´õ¾¯¼ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Ç¥Ö»ÒÌò¥¿¥ì¥ó¥È¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½°ì½ï¤Ë¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡©
ºÙ»³¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¸µÁÄ¡ª ¤Ç¤Ö¤ä¡Ù¤ÇÀÐÄÍ¤µ¤ó¤È¥°¥ë¥á¥ì¥Ý¡¼¥È¤È¤«¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤¬Áé¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡¢¡È¼¡À¤Âå¤Î¥Ç¥Ö¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤È¤·¤ÆÃú½Å¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¼«Á³¤È´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×»Ò¤É¤â»þÂå¤«¤é¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤êÂÎ·¿¤À¤Ã¤¿
¡½¡½ºÙ»³¤µ¤ó¤¬Áé¤»¤¿¤³¤È¤Ç´Ø·¸À¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¡©
ºÙ»³¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸å¡¢Âç³ØÂ´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë·ÝÇ½³¦¤â¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Î¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡Åö»þÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¤Î»Ò¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²¸¤òµØ¡Ä¡Ä¤Ç¤ÏÊÖ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÀÎ¤«¤é¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤êÂÎ·¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ºÙ»³¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤ÊÊì¿Æ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¼«Á³¤È´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½¤¤¡×¡Ö»à¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿Ãæ³Ø»þÂå¢ª¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç10¥¥í¸ºÎÌ
¡½¡½¡ÖÂÀ¤¤¤±¤ÉºÙ»³¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ·¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÙ»³¡¡¡Ö¥Ç¥Ö¡×¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö½¤¤¡×¤È¤«¡Ö»à¤Í¡×¤È¤«¡£
¡¡¤ª¤«¤²¤ÇÅö»þ¤Ï¾Ã½¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤ª¤«¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤ÈÁ´¿È¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¥¤¥í¡¼¥¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤ÞÈÖÁÈ¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È´ë²è¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿·ë²Ì¡¢1¥ö·î¤Ç10kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿ÍÀ¸½é¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºÙ»³¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÆÃ¤ËÁé¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤â¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤È¤·¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À·ë²Ì¡¢108kg¤«¤é98kg¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡°ì±þ¤½¤ì¤Ç´ë²è¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤ÀÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¸¤á¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤âÆÈ¼«¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï·ÑÂ³¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°ìÊý¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ»Å»ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ºÙ»³¡¡¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¹Ã¹â¤¤À¼¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤É¤â¤«¤é¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
30¥¥í¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀ®¸ù¸å¤ËÅÐ¹»¤·¤¿¤é¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤Å¾¹»À¸¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¥¯¥é¥¹¤¬ÁûÁ³
¡½¡½¤«¤ï¤¤¤¤ÃË¤Î»Ò¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
ºÙ»³¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£À¼¤âÄã¤¯¤Ê¤ê¿ÈÄ¹¤â¿¤Ó¤Æ¡¢¤¿¤À¤ÎÂÀ¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¦¤ó¤Ì¤ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢»ÒÌò¤«¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¼ã´³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬¥×¥ÁÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¡¢¹â¹»1Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ç¤µ¤é¤Ë30kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²ÆµÙ¤ß¤À¤±¤Ç30kgÍî¤È¤¹¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºÙ»³¡¡¤½¤Î»þ¤ÏËèÆü2»þ´ÖÁö¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¥ì¥¿¥¹1Ëç¤À¤±¿©¤Ù¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¤¹¤´¤¯Ãç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áé¤»¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤è¤ê´èÄ¥¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£»×½Õ´ü¤é¤·¤¯¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ºÙ»³¡¡30kgÁé¤»¤¿¤·¡¢´ã¶À¤«¤é¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ËÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Öµ®Îæ¤ÎÀÊ¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤Å¾¹»À¸¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡»Å»ö¤ÎÊý¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢1¥ö·îÈ¾¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È´ü´ÖÃæ¤â¡ØÀ¤³¦°ì¼õ¤±¤¿¤¤¼ø¶È¡Ù¤È¤«¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè½µ¤ß¤ë¤ß¤ëÁé¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢¤à¤·¤í¥Ä¥Ã¥³¤ó¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡ÖÁé¤»¤Æ¼«¿®¤â¤Ä¤¡¢À¸ÅÌ²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸å¤Î·àÅª¤ÊÊÑ²½
¡½¡½Áé¤»Êý¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤á¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡£
ºÙ»³¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤µ¤ó¤È¤«³§¤µ¤ó¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¿¨¤ì¤Á¤ã¤¢¤«¤ó¤ä¤Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂ¾¤Ë¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ºÙ»³¡¡¹â¹»¤«¤é¤Ï¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢Áé¤»¤Æ¼«¿®¤â¤Ä¤¡¢À¸ÅÌ²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÆâ¸þ¤¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½Î©¸õÊä¤·¤Æ¡¢ÁªµóÀï¤òÀï¤Ã¤ÆÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¤Ë¡©
ºÙ»³¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î³Ø¹»¤ÏÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤¤¤¸¤á¤«¤éËÍ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¡¢Å¬Àµ¤Ê³Ø¹»´Ä¶¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤ÆÁªµóÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÂÐ¹³ÇÏ¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Î»Ò¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÅö»þ¥Û¥ê¥×¥í½êÂ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Û¥ê¥×¥íVS¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÀï¤¤¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÖÆâÄê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×·Ä±þµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¢ª¿·Â´¤Ç¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¼Ò
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤µ¤ì¤Æ¡¢¿·Â´¤Ç¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡ÊGS¡Ë¤ËÆþ¼Ò¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¤¹¤´¤¤¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
ºÙ»³¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¤ÎÆâÄê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¤äJP¥â¥ë¥¬¥ó¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤Ã¤¿³°¶ä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉºÇ½ª¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤ÈÆâÄê¤ò¤â¤é¤¨¤¿´ò¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¡ÖÆâÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡©
ºÙ»³¡¡ÅÅÏÃ¤Ç¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡£ºÙ»³¤µ¤ó¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤Ê¡£
¡½¡½¡Ö·¯¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÙ»³¡¡Êì¿Æ¤Ë¤â¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Î¡È¥ª¥Õ¥¡¡¼¡É¤Ï¡È²¾²¡¤µ¤¨¡É¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤À³ÎÄê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡ËÜÅö¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£³°»ñ¤Î¸À¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¸µ¡¹¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢²áµî¤Ë¤Ï¶µ»Õ¤äÀ¯¼£²È¤ÎÆ»¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢±Ñ¸ì¤â³è¤«¤»¤ëGS¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤Ï¡¢Á´Á³°ã¤¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡×²¤ÊÆ´ë¶È¤Ç´¶¤¸¤¿¿Í¸¢°Õ¼±¤Î¹â¤µ
¡½¡½¶áÇ¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ç¤Ï¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°»ñ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤ÎÆÃ°Û¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡©
ºÙ»³¡¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£AD¤µ¤ó¤¬¡Ö»à¤Í¡¢¥Ü¥±¡×¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤·GS¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤¹¤ë¼Ò°÷¤¬¤¤¤¿¤é¡¢Â¨¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¤ÊÆ´ë¶È¤Î¿Í¸¢°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤Ï¡¢Á´Á³°ã¤¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£
¡½¡½Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í¸¢¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¸½¾ì¤ÎÊý¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºÙ»³¡¡GS»þÂå¡¢¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÇÃËÀ¼Ò°÷¤¬¡ÖËÍ¤ÎÈà»á¤¬¤µ¡Á¡×¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡£LGBTQ¤ÎÊý¡¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ò¤È¤Ä¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡¢¡Ö²¶¤ÎÈà»á¤¬¤µ¡×¤ÈÉáÄÌ¤Ë¸À¤¨¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡GS¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÖÇ¯¼ý¤Ï2¼ÒÌÜ¤Ç1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¸å¡¢º£¤Ï¤½¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¡×¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤òÂà¼Ò¤·¤¿ºÙ»³¤µ¤ó¤Î¸½ºß
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ï3Ç¯¤ÇÂà¼Ò¤µ¤ì¤Æ¡¢º£¤ÏÆ°Êª°åÎÅ¤Î²ñ¼Ò¤òµ¯¤Á¾å¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÙ»³¡¡GS¤ò¼¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤«¤Ë¤â¶âÍ»¤Ã¤Ý¤¤»Å»ö¤â·Ð¸³¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¤È¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÈà½÷¤Ë¿¶¤é¤ì¤Æ¼«Ë½¼«´þ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡20ÂåÁ°È¾¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¶¦°ÍÂ¸ÂÎ¼Á¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¸«¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤¤¤¸¤á¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÙ»³¡¡¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤«Î¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¿´¤¬¡¢Åö»þ¤«¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¿´¤ÎÄì¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤¸¤á¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤·¡¢ËÍ¼«¿È¡¢·Ð¸³¤»¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤é¤½¤ì¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤«¤é¿Í¤ÎÄË¤ß¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤¢¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤ì¤¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ÅÍ×¤Ê·Ð¸³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Þ¤¿³Î¤«¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ºÙ»³¡¡·ÝÇ½¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éGS¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥¯¥Í¥¯¥Í¤·¤¿¿ÍÀ¸¤Ç¡£Ç¯¼ý¤â¡¢»ÒÌò»þÂå¤ÎMAX¤¬600Ëü±ß¤Ç¡¢GS»þÂå¤Ï1000Ëü¤¤¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£¤Ç¡¢2¼ÒÌÜ¤Ç1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¸å¡¢º£¤Ï¤½¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢Íð¹â²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¿¤À¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤¤»þ¤«¤éÆ°Êª¤¬¹¥¤¤Ç¿È¶á¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹â¹»»þÂå¤Ï½Ã°å»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Çº£¤Ïµæ¶Ë¡¢°ìÈÖËÜÅö¤Ë¹¥¤¤ÊÆ°Êª¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤ä¤Ã¤È¤¿¤É¤êÃå¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÆ°Êª¤ÏÄË¤ß¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤Ê¤À¼¤òµÅ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËËÍ¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¡áºÙÅÄÃé¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡Ê¾®Àô ¤Ê¤Ä¤ß¡Ë