¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤È¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤Î±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡¡¤ª²Û»Ò¤Î²È¤Î¿¯Î¬¼Ô¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡¡Éü³è¤Î¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¡Ù¤¬¸ø³«Ãæ¡£ORICON NEWS¤Ç¤Ï¡¢Åì±Ç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºîÉÊ¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¾¾±ºÂç¸ç»á¡¢ÄÍÅÄ±ÑÌÀ»á¡¢ÇòÁÒ¿°ìÏº»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¤Ê¤¼Â³¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅì±Ç¤Î¾¾±ºÂç¸ç»á¡õÄÍÅÄ±ÑÌÀ»á¡õÇòÁÒ¿°ìÏº»á¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º50¼þÇ¯¤ÎÎ¢ÏÃ
¢£ÂçÀèÇÚ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¶²½Ì¤¹¤ë¾¾±º»á¡¡±Ç²è¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥È¡¼¥¯
¡¡¾¾±º»á¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2025¡Ë¤ò¡¢ÄÍÅÄ»á¤Ï¡ØÆÃÁÜÀïÂâ¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2004¡Ë¡¢¡ØËâË¡ÀïÂâ¥Þ¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2005¡Ë¡¢¡Ø½Ã·ýÀïÂâ¥²¥¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2007¡Ë¡¢¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2020¡Ë¤ò¡¢ÇòÁÒ»á¤Ï¡ØÄ»¿ÍÀïÂâ¥¸¥§¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ù¡Ê1991¡Ë¡¢¡Ø¶²ÎµÀïÂâ¥¸¥å¥¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê1992¡Ë¡¢¡Ø¸ÞÀ±ÀïÂâ¥À¥¤¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê1993¡Ë¡¢¡Øµ¡³¦ÀïÂâ¥¼¥ó¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2021¡Ë¡¢¡ØË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¡Ê2022¡Ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º50¼þÇ¯µÇ°ºî¡£Á´¤Æ½¸¤á¤ë¤È¤Ê¤ó¤Ç¤â´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤¦¤È¤¤¤¦»ØÎØ¤òµá¤á¡¢5¿Í¤Î¡È¤Ï¤°¤ì¼Ô¡É¤¬Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢°¤Î·³ÃÄ¡¦¥Ö¥é¥¤¥À¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÎòÂå¥ì¥Ã¥É¤¿¤Á¤È¤â¡¢¤ª¤¤ÆÇË¤ê¤ÎÄº¾å¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¿·»þÂå¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À¡©¥´¥¸¥å¥¦¥Ý¡¼¥é¡¼¤Î»²Àï¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡£ÃæÀîæÆ»Ò¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¡¢¥´¡¼¡ù¥¸¥ã¥¹¡¢¤Æ¤Ä¤ä¡ÊÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¡Ë¤é¤Î¥²¥¹¥È¤â»²Àï¡£±Ç²è¤Ç¤âºÇ¹âºÇ¶¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï·òºß¤À¡£
¡½¡½ÂçÀèÇÚ2¿Í¤È¤ÎºÂÃÌ²ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¾±º»á¡ÛÎ¾ÏÆ¤ËÂçÀèÇÚ¤òÊú¤¨¤Æ¤É¤ó¤ÊÇÍëÊ»¨¸À¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡£
¡ÚÇòÁÒ»á¡ÛÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡Ê¾Ð¡Ë
¡ÚÄÍÅÄ»á¡Û¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¾¾±º»á¡ÛÇÍëÊ»¨¸À¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ËÍ¤Î¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÇòÁÒ»á¡Û¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ï±Æ¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°¸ý¤ÏÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡ª
¡ÚÄÍÅÄ»á¡Û¾¾±º¤Ï¡¢²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©
¡Ú¾¾±º»á¡Ûº£28ºÐ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄÍÅÄ»á¡Û¼ã¤¤¤Í¡ª25¡Á30Ç¯¤°¤é¤¤Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¾¾±º»á¡Û¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤ËºÂ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¨¤²¤¿¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï±Ç²è¤Î´¶ÁÛ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¾±º»á¡Û¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¼Ü¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢º£²ó¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ50¼þÇ¯¤Ê¤Î¤ÇÆÃÊÌ´¶¤ò¡¢¤È¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÄºêÎµÂÀ´ÆÆÄ¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤¶¤¡Ë¤¿¤Á¤È¡Ö¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤é¤·¤¤¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¼«Á³¤È50¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤Ã¤Æ¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î³Ú¤·¤¤²Æ±Ç²è¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢À©ºî¤ËÎ×¤ó¤À¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Î²Æ±Ç²è¤ò»²¹Í¤Ë´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÆÃÁÜÀïÂâ¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ THE MOVIE ¥Õ¥ë¥Ö¥é¥¹¥È¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê2004¡Ë¤ä¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ É´½ÃÀïÂâ¥¬¥ª¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ ²Ð¤Î»³¡¢Òã¤¨¤ë¡Ù¡Ê2001¡Ë¤ò´Ñ¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Î±Ç²è¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Î²Æ±Ç²è¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤ä¤ªÉ±ÍÍ¤¬¤µ¤é¤ï¤ì¤Æ¼è¤êÌá¤·¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï¤ªÉ±ÍÍ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤È¤¤¤¦¿ÀÍÍ¤ò¤µ¤é¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¡£¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤ªÉ±ÍÍ¤òµß¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤ªÏÃ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Î±Ç²è¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ê¤ê¤Î±Ç²è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÇòÁÒ»á¡Û¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òºî¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÂÎ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÓÃæ¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¥Î¥ê¤¬¥¹¥´¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃ»£¤¬¡¢Î¥¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÂ¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µõ¿´Ã³²û¤ËÁÇÄ¾¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼Ü¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ì©ÅÙ¤¬Ç»¤¤¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄÍÅÄ»á¡ÛµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤¬¤ä¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎÊý¤¬¡¢Ê»±Ç¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤è¤ê»ý¤ÁÊ¬¤Î¼Ü¤¬Ã»¤¤¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢ÇòÁÒ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿ä¤·¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡©¡¡Åì±Ç¼Ò°÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Þ¥ëÈë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â
¡½¡½50¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ä¤·¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÇòÁÒ»á¡Û¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡Ø»øÀïÂâ¥·¥ó¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2009¡Ë¤Ç¤¹¡£Ëü¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¡£¼¡ÅÀ¤È¤·¤Æ¸½¹ÔÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ò¿ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¾±º»á¡Û¥è¥¤¥·¥ç¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ø¥·¥ó¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤¬¿ä¤»¤ëÍýÍ³¤Ï¡©
¡ÚÇòÁÒ»á¡Û¤â¤Á¤í¤ó¤ªÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Ï¡ØÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê1975¡Ë¤ÎÅö½é¤«¤é¹È°ìÅÀ¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¥Ò¡¼¥í¡¼¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Î¤»¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â1960Ç¯Âå¤«¤éÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀïÆ®½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ë1¿Í¤Î½÷À¤òº®¤¼¤Æ¤ª¤¯¤È¡ÖÅö¤¿¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶È³¦Åª¤Ê¥»¥ª¥ê¡¼¤Ë´ð¤Å¤¯ÉôÊ¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤ó¤À¤ó¤È¤½¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬»þÂå¤È¶¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¡Ø¥·¥ó¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÃæ¤Ë½÷À¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿ÍÊªÇÛÃÖ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸æÅÂÍÍ¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê²ÈÍè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³¬µé¼Ò²ñ¤À¤«¤é¥Õ¥é¥Ã¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃË½÷¤ÎÀÊÌ´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢²ÈÍè¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÆ±Åù¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÉÁ¤Êý¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¶Ë¤á¤Æ²è´üÅª¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤¬À¹¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºòº£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÉÁ¤Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ´°À®·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£ÉáÊ×À¤¬1ÈÖ¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÄÍÅÄ¤µ¤ó¤â¿ä¤·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄÍÅÄ»á¡ÛËÍ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÂç¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ÏÁ´Éô¿ä¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Á¡¼¥Õ°Ê³°¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤¿¡ØÇ¦É÷ÀïÂâ¥Ï¥ê¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2002¡Ë¡¢¡ØÇúÎµÀïÂâ¥¢¥Ð¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2003¡Ë¤â¿ä¤·¤Ç¤¹¡£º£¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢1ÈÖºÇ¶á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡Ø¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡£9ÏÃ¡¢10ÏÃ¤¢¤¿¤ê¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÁ´Éô¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£6½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿·¤·¤¯»£±Æ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÆÊÔ½¸¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò°ìÀÚ´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤ÆÌÌÇò¤¯¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò»Å»ö¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯Âç¿Í¸þ¤±ÈÖÁÈ¤ÎÊý¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀ¹¤ê¹þ¤á¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¥é¥¥é¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤â¡¢À¤´Ö¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÄÀ¤ó¤Ç¤¿º¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¾¾±º»á¡ÛÄÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÄÍÅÄ»á¡Û¡Ø¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£4ºÐ¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£¡Ø¥¸¥ã¥Ã¥«¡¼ÅÅ·âÂâ¡Ù¡Ê1977¡Ë¡¢¡Ø¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼J¡Ù¡Ê1979¡Ë¡¢¡ØÅÅ»ÒÀïÂâ¥Ç¥ó¥¸¥Þ¥ó¡Ù¡Ê1980¡Ë¡¢¡ØÂÀÍÛÀïÂâ¥µ¥ó¥Ð¥ë¥«¥ó¡Ù¡Ê1981¡Ë¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¿ä¤·¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ç¥ó¥¸¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤¦¤ÈÂçÀô¤ÎÀÎ¤Î»£±Æ½ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥Õ¥£¥ë¥à¥é¡¼¤È¤¤¤¦²ø¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤òËè²ó¸«¤¿¤¯¤Æ¡Ø¥Ç¥ó¥¸¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¾¾±º»á¡Û¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¾¾±º¤µ¤ó¤Î¿ä¤·¤Ï¡©
¡Ú¾¾±º»á¡ÛÉðÉôÄ¾ÈþÀèÀ¸¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬¹¥¤¤Ç¡£¡ØÆÃÌ¿ÀïÂâ¥´¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¡Ê2012¡Ë¡¢¡Ø¼êÎ¢·õÀïÂâ¥Ë¥ó¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2015¡Ë¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ªËÍ¤Ï ¤Þ¤ÀÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÈÖÁÈ¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥´¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤Ï¥ê¥¢¥ëÏ©Àþ¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¨¤Ð¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë¡Ø¥´¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¤¤í¤¤¤í°ú¤·Ñ¤¬¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤¡Ø¥´¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ë¥ó¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÏËè½µ¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤´¤¯¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£ÆÃ¤Ë¼çÌò¤Î°Ë²ìºêÅ·À²¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÇòÁÒ»á¡ÛÂçÀô¤Î»£±Æ½ê¤¤¤ë¤È¡Ø¥Ë¥ó¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤Ó¤ËÅ·À²Ìò¤ÎÀ¾Àî¡Ê½Ó²ð¡Ë¤¯¤ó¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¾¾±º»á¡Û¤¹¤´¤¤¤Î¤¬º£¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÀ¾Àî¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤¿¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¿Í´ÖÎÏ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤ì¤¬Å·À²¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤¹¤´¤¯¹¥´¶ÅÙ¹â¤¤¥ì¥Ã¥É¡¢¼çÌò¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¡ÖÅì±Ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¾¾±º»á¤¬¼Â´¶¤·¤¿½Ö´Ö¤òÌÀ¤«¤¹
¡½¡½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡©
¡ÚÄÍÅÄ»á¡Û¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦°ìÉô³¤³°¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÇºäËÜ¹À°ì¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Ãå¤°¤ë¤ß¤ÎÂß½Ð¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ä»ë»¡¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç»£¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¥Þ¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤³¨¤òÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¾±º»á¡Û¤Þ¤ÀÎò»Ë¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ä¡£¤¿¤À¡¢º£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Î50¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤ò¼ãÂ¤¤ËÂçÀèÇÚ2¿Í¤«¤é¥¢¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÄÍÅÄ»á¡Û¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢20Âå¤Ç¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡ÚÇòÁÒ»á¡Û½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡£ÎëÌÚÉð¹¬¤µ¤ó¤¬¡Ø¥µ¥ó¥Ð¥ë¥«¥ó¡ÙÅö»þ¤Ï²¿ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¢¨ÊÔ½¸¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï35ºÐ¡Ë¡£
¡Ú¾¾±º»á¡Û¤¸¤ã¤¢Îò»Ë¤Ë¤Ï»Ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¾¾±º»á¡Û¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÁ´ÂÎ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ËÍ¤é¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤¸¤ãÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âËÍ¤âºî¤ê¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î´ü´Ö¤Ï¤¹¤´¤¯Ã»¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â´¶¤¸¤ë¤°¤é¤¤¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë³§ÍÍ¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤½¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ê¡¢¤È¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î²¸ÊÖ¤·¤ò¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë¤â¹þ¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇòÁÒ»á¡Û¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î»£±Æ½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»¨ÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡Ø¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥ºÀÄ½ÕÇò½ñ¡Ù¤ä¡ØER¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿·²Áü·à¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÇÈó¾ï¤ËÎ®¹Ô¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Î¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë·²Áü·à¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£ÆüËÜ¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¤½¤³¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ²æ¡¹¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢´°Á´¤ËÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ö¤½¤Ã¤«¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤¤¤¦Á°¤Ë·²Áü·à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤ÆÃÄ§¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤È¤¤¤¦ÏÈ¤ò¤Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¿Í´Ö¤Î½¸ÃÄ¤À¤«¤éÉ¬¤ºÀ¤Áê¡¢¸½ÂåÀ¡¢Æ±»þÂåÀ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¶À¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡×¤È·è¤á¹þ¤Þ¤º¤Ë¡¢¤½¤Î»þÂå¤ÎÊÑÁ«¤È¤È¤â¤Ë¡¢5¿Í¤Ê¤é5¿Í¡¢6¿Í¤Ê6¿Í¤ÎÍ¤êÍÍ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ²½¤ÏÉ¬¤º¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄÍÅÄ»á¡Û¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢50¸Ä¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥À¥Ö¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¤³¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¡¢¼Â¤ÏºÇ¶á¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¤³¤ì¤¬¹¥¤¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤â¤¢¤ê¤«¡ª¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Æ»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤Ï¡©
¡ÚÄÍÅÄ»á¡Û¡Ø¥¢¥Ð¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¥¢¥Ð¥ì¥¥é¡¼¤¬5¿ÍÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤âÄÉ²ÃÀï»Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Å¨¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢48ÏÃ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯°ì½ï¤ËÀï¤¤¡¢¤½¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ÄÉ²ÃÀï»Î¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤âÇä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Å¨¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºî¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæ¹¬ÂÀÏ¯¤¯¤ó¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÂçÅêÉ¼¡Ù¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤½ç°Ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¡£Âà¾ì¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢Çò¤ÎÀï»Î¤À¤«¤éÇò¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ôÅÄ¡ÊÉÒ¡Ë´ÆÆÄ¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¤Ê¤°¤é¤¤¿¿¤ÃÀÖ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥Ð¥ì¥¥é¡¼¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤â¤½¤âÌ¾Á°¤â¡Ö¥¥é¡¼¡×¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÁêËÀ¤Î¥ä¥Ä¥Ç¥ó¥ï¥Ë¤âÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¾¾±º»á¡Û±Ç²è¡Ø¥»¥¤¥Ð¡¼+¥¼¥ó¥«¥¤¥¸¥ã¡¼ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼Àïµ¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Î»þ¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼½¸¹ç·Ï¤Î±Ç²è¤Ç¡£Âç½¸¹ç¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Î»þ¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²¿Âæ¤âÍè¤Æ¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤¬¥º¥é¤Ã¤ÆÊÂ¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ø¿¿¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ ½ø¾Ï¡Ù¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ó¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡£²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ó¤µ¤ó¤Ï¥¹¡¼¥Ä¤Îºà¼Á¤¬Îô²½¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£Î©Áü²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î©Áü¤«¤éÇí¤¬¤¹¤È2ÅÙ¤È¤½¤Î·Á¤òÌá¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤Ç¡£¤â¤¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ó¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤¬´í¤Ê¤¤¡¢¤È¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Î©Áü¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼Àïµ¡Ù¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ó¤µ¤ó¤À¤±¤ÏÈùÆ°¤À¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ì¤Ç»£±Æ¤òÃÇ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢Åì±Ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÄÍÅÄ»á¡Û¡Ö¤³¤Î¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÇòÁÒ»á¡Û¡Ø¥¼¥ó¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¼¥ó¥«¥¤¥¶¡¼°Ê³°¤Ï¥¥«¥¤¥Î¥¤¥É¤È¤¤¤¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´ë²è¤ÇµÓËÜ¤Î¹áÂ¼½ã»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬ÂçÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¿È·Ú¤ËÆ°¤±¤ë¤È¤³¤í¡£¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ë1ÈÖ¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥¿¥¤¥Ä¤ÇÍ¾·×¤ÊÁõ¾þ¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÁ´Éô»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤±¤ÉÃÇ¹Ô¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÃå¤°¤ë¤ß¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤È¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¤«¤é¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤âÎ¾¼êÎ¾Â¤òÇû¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤À¤Ê¡£¹áÂ¼¤µ¤ó¤â¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ»£±Æ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤é¥¸¥å¥é¥óÌò¤ÎÃÝÆâ¹¯Çî¤µ¤ó¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡£¤¯¤ë¤¯¤ë²óÅ¾¤¹¤ë¤ï¡¢Éð´ï¤ò²ó¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡Ö²¿¤òÃå¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¹¤®¤ë¤Ê¤È¸½¾ì¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼ Éü³è¤Î¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¡Ù¸«¤É¤³¤í¤ò¥È¡¼¥¯
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë±Ç²è¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡¡Éü³è¤Î¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÇòÁÒ»á¡Û2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï±þ±çÃÄ¡ª·à¾ì¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅ¸³«¤¹¤ë±þ±çÃÄ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥Ã¥È¡ª±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ä¥¥ã¥ó¥É¥ëÀèÇÚ¤È¥Ö¡¼¥±¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤É¤¦½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È½Ð¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤ª2¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄÍÅÄ»á¡Û¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎµðÂç¥í¥ÜÀï¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸«¤ë¤ÈÇ÷ÎÏ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Þ¤¿°ã¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤É¤³¤í¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¡¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤ä¤é¤ì¤ë¤È¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£
¡ÚÇòÁÒ»á¡Û¡ØÉü³è¤Î¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¡Ù¤Ã¤Æ·ëÏÀ¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¾¾±º»á¡Û¿ÀÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆÃ»£¤ÏÐÇÅÄ´ÆÆÄ¤¬¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡Ö¡Ø¥¬¥ª¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ ²Ð¤Î»³¡¢Òã¤¨¤ë¡Ù¤Î²Ð»³¤¬¥É¡¼¥ó¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥´¥ê¥é¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥À¥ó¥¹¤¹¤ë°ÕÌ£¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤µ¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈËÍ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÐÇÅÄ´ÆÆÄ¤âËÍ¤¬¤º¤Ã¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£1ÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤ÇúÇË¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¾¾±º¤¯¤ó¡¢¤¢¤ÎÇúÇË¤Ï¡Ø¥¬¥ª¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤è¤êÇúÇË¤µ¤»¤È¤¤¤¿¤è¡£²ÐÌô¤ÎÎÌ¤Ï1ÈÖ¤À¤è¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄÍÅÄ¤µ¤ó¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤¹¤´¤¯¸«±þ¤¨¤¢¤ëµðÂç¥í¥ÜÀï¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¬¥½¡¼¥ÉÍÍ¤Ï¿À¡¹¤·¤¯±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù5¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤âTTFC¡ÊÅì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ë¤äPrime Video¤Ç¤â¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸åÄÉ¤¤¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤â¤¼¤Ò¡ª¤¼¤Ò·à¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£±Ç²è¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡¡Éü³è¤Î¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¥Æ¥¬¥½¡¼¥É»à¤¹¡ª¤«¤Ä¤Æ¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹ÂçÀï¤¬¤Ü¤ÃÈ¯¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌñºÒ¡£¤½¤Î»ÄÅÞ¡È¥Ú¥¹¥Æ¥£¥¹¡É¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª
Éü³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ã¥¤ï¤ì¤¿¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë»ØÎØ¡£¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤Ï»ØÎØ¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Ú¥¹¥Æ¥£¥¹¤¬Àø¤à¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤ÎÂÎÆâ¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢´öÂ¿¤Î»îÎý¤ËÄ©¤à¤Î¤À¤Ã¤¿¡ª
¡È¤Ï¤°¤ì¼Ô¡É¤Î5¿Í¤ÏÃÄ·ë¤·»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ½é¤á¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¡¢¥Æ¥¬¥½¡¼¥ÉÃÂÀ¸¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï!?
Àï¤¨¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ª¤è¤ß¤¬¤¨¤ì¡¢µð¿À¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¡ª¿Í¡¹¤ÎÌ´¤È´ê¤¤¤ò¼é¤ì¡ª
¢£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼
¡Ú±óÌîËÊ¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¡Û²ÈÂ²¤âÍ§Ã£¤â¤¤¤Ê¤¤¡Ö¤Ï¤°¤ì¼Ô¡×¡£°¦ÁÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢¸ý¤â°¤¤¤¬¡¢ÏÓ¤Ã¤×¤·¤Ï¶¯¤¤¡£¤½¤ÎÀ³Ê¤æ¤¨¡¢²¿ÅÙ¤â¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À¸³è¤Ï³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼þ¤ê¤«¤é¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤¿ÍÊª¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢º¬¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÄ¾¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¤¡£²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤´ê¤¤¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿¿¤Î´ê¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÉ´ÌëÎ¦²¦¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥ì¥ª¥ó¡Û¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ËËþ¤Á¤¿¡¢¸µ¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡£Ï·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¡Ö¿Í¤¿¤é¤·¡×¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢Â¾¿Í¤ò¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤«¤¹Ç½ÎÏ¤Ë¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»öÌ³½ê¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ï¤°¤ì¼Ô¡×¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤³¤È¤ò¡Ö´ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¡£¤ä¤ä¼«¿®²á¾ê¤Ê¤È¤³¤í¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢±¢¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£
¡ÚË½¿ÀÎµµ·¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥Æ¥£¥é¥Î¡Û¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤Ë»Å¤¨¤ë¤³¤È¤³¤½¡ÖºÇ¹â¤Î¹¬¤»¡×¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¿®Êô¼Ô¡£¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤È¤Ï¾¯¤·¥º¥ì¤¿¥»¥ó¥¹¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤¿¤á¡¢ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Å·ºÍ°å»Õ¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ì¾Ìç°ì²È¤ÎÀ×¼è¤ê¤À¤¬¡¢¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢¸·¤·¤¤²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤«¤é¡Ö¤Ï¤°¤ì¼Ô¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Îº´¿¥¤«¤é¡Ö¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤ÎÎ¤¡×¤ÎÅ¹Ä¹¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÌÔ¸¶¶Ù¼¡Ïº¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥¤¡¼¥°¥ë¡Ûº¬¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥Ñ¥ê¥Ô¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹â¹»2Ç¯À¸¡£¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·Ú¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬²ÈÂ²¤ÈÁÂ±ó¤Ê¡Ö¤Ï¤°¤ì¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼Â¤Ï¡¢ÀµÂÎ¤Ï¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤Î²¸·Ã¤Ç¼ãÊÖ¤ê¡¢¤â¤¦°ìÅÙÀÄ½Õ¤òëð²Î¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë87ºÐ¤ÎÏ·¿Í¡¦ÌÔ¸¶¾ùÆó¡£ÍñÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¸½ºß¤Î»Ñ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú°ì²Ï³ÑÇµ¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡Û¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼Ì¾ÃµÄå¡£»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°¦ÕÈ¤È¥¯¡¼¥ë¤Ê°ìÌÌ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÍè¤Ï²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÏÃ¹¥¤½÷»Ò¡£²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¡¢±£¤ì¤ÆÊÛÅöÅ¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï·Ù»¡´±¤ò»Ö¤·¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ëå¡¦½ï²µ¡Ê¤ª¤È¡Ë¤¬Í¶²ý¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁÂ³°¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Ï¤°¤ì¼Ô¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤âËå¤Î¹ÔÊý¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú·§¼ê¿¿Çò¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥Ý¡¼¥é¡¼¡ÛËÊ¤ÎÁ°¤Î¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¤Î»ØÎØ¤Î·ÀÌó¼Ô¤Ç¡¢Á°²ó¤Î»ØÎØÁèÃ¥Àï¤Ë¤ª¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹ÂçÀï¤ÇÀ¤³¦¤òµß¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë»þ¶õ¤Î¶¹´Ö¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢1ËüÇ¯¤â¤ÎÄ¹¤¤´Ö¡¢Éõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¡¼¥Ç¥Ð¡¼¥ó¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤è¤êÉü³è¤ò¿ë¤²¡¢º£ÅÙ¤³¤½Ì¤Íè±Ê¹å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ÖÀ¤Ä¾¤·¡×¤ò¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌÌ¾¡Ö¥´¥Ã¥É¥Í¥¹·§¼ê¡×¡£ÁêËÀ¤Î¼è¤êÎ©¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¤Ù¥¢¥Ã¥¯¥Þ¤È¤È¤â¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¡£
