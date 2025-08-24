俳優オーランド・ブルームは「パイレーツ・オブ・カリビアン」シリーズの新作で「全員」が戻ってくることを熱望しているという。プロデューサーのジェリー・ブラッカイマーが先日、主人公ジャック・スパロウを演じている俳優ジョニー・デップと第6弾となる新作への出演について話をしたことを明かしていたところだが、オーランドもキーラ・ナイトレイを含む他のキャストが再出演に同意し、脚本が納得できるものであれば、ウィル・ターナー役を再び演じたいと口にしている。



【写真】シリーズ復帰に後ろ向きな姿勢のキーラ・ナイトレイ

「エンターテイメント・ウィークリー」誌によると、ファン・エクスポ・シカゴでオーランドは「すべては脚本にかかっているよね」「個人的にはみんなが戻ってくるのを見たい。成功するには、みんなを呼び戻すことが鍵だと思う。もしそれが可能で、みんなが戻りたいと思うならね」と語った。



ただ、キーラは以前、撮影期間が長く、場所について希望を出すことなどもできないとして、シリーズ復帰に後ろ向きな姿勢を見せていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）