ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂÇÀÊÄ¾Á°¤Ç¥Ñ·³¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤¬ÌÂ¤Ã¤¿¡©¥Ù¥ó¥Á½Ð¤«¤±¤Æ¥¹¥È¥Ã¥×¢ªÂ³ÅêÈ½ÃÇÁÕ¸ù¡¡¼«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤â
¡¡¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ý¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÏÏ»²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤ÇÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£Ä¾Á°¤Ë¤Ï¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤¬¸òÂå¤ò¹ð¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ò½Ð¤«¤±¤¿¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹Â¦¤ÏÂ³ÅêÈ½ÃÇ¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¡£
¡¡£µ²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¡£¤½¤ì¤Ç¤â£±»à¤«¤é¥í¥Ï¥¹¤¬±¦Á°¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢°Ì´¤ÎÏ¢º¿¤ò»ß¤á¤¿¡£¥±¥Í¥Ç¥£¤ÏÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¡¢£²»à°ìÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£Ä¾Á°¤Ë¤Ï¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ò½Ð¤«¤±¤¿¤¬¡¢¤¹¤ó¤Ç¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¼«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë°ÛÎã¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡¡½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤Ã¤¿ÂçÃ«¡££²µåÌÜ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤¿¡££³µåÌÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿¤¬¡¢¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤êÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢Âè£²ÂÇÀÊ¤ÏÉâ¤¤¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¤ì¤¤¤ËÂª¤¨¤ë¤â¡¢ÄËÎõ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ï±¦Íã¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹¤ÎÀµÌÌ¤òÆÍ¤¤¤¿¡£