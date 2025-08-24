「天使すぎるだろ」エスコンに人気アイドルグループ降臨 白ミニスカ“ふわり”でファン魅了「何もかもが完璧だったよ！」
「FRUITS ZIPPER」の櫻井優衣さんが始球式を行った(C)産経新聞社
日本ハムーソフトバンクの一戦が8月23日、エスコンフィールドで行われ、7人組の人気女性アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」が、始球式やミニライブなどで会場を大いに盛り上げ、野球ファンを魅了した。
【動画】「世界救ってて嬉しい」ファンも興奮した櫻井優衣さんの始球式
始球式を務めたメンバーの櫻井優衣さんは背番号「21」の日本ハムのユニホームを着用し、白のミニスカートと頭にリボンをつけて登場。他のメンバーに見守られながらマウンドに上がり、大きく振りかぶって一球を投じた。惜しくもノーバンとはならなかったものの、大きな拍手が湧き起こった。
また、イニング間には法被姿のファイターズガールと一緒に「きつねダンス」を披露し、スタンドは大いに盛り上がっていた。
SNS上のファンは「優衣ちゃん今日何もかもが完璧だったよ！始球式もキツネダンスもこんなに可愛く踊って投げてる人いないよ！」「櫻井優衣の始球式天使すぎるだろ」「今日も優衣ちゃん世界救ってて嬉しい」「櫻井優衣優勝」と、興奮が冷めやらぬ様子だった。
試合は日本ハムが首位ソフトバンクに8−3で勝利し、同カード2連勝を飾っている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
