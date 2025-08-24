「天使すぎるだろ」エスコンに人気アイドルグループ降臨　白ミニスカ“ふわり”でファン魅了「何もかもが完璧だったよ！」

「FRUITS ZIPPER」の櫻井優衣さんが始球式を行った(C)産経新聞社

日本ハムーソフトバンクの一戦が8月23日、エスコンフィールドで行われ、7人組の人気女性アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」が、始球式やミニライブなどで会場を大いに盛り上げ、野球ファンを魅了した。

始球式を務めたメンバーの櫻井優衣さんは背番号「21」の日本ハムのユニホームを着用し、白のミニスカートと頭にリボンをつけて登場。他のメンバーに見守られながらマウンドに上がり、大きく振りかぶって一球を投じた。惜しくもノーバンとはならなかったものの、大きな拍手が湧き起こった。

また、イニング間には法被姿のファイターズガールと一緒に「きつねダンス」を披露し、スタンドは大いに盛り上がっていた。