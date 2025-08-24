Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

Ë­ºî¤È·ò¹¯¤òµ§´ê¤¹¤ë²Æ¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡ÖÃîÁ÷¤ê¡×¤¬23ÆüÍ¼Êý¡¢Æ£»Þ»Ô²¬ÉôÄ®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤Ï¡¢¾¾ÌÀ¤Î²Ð¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÃî¤ò¶î½ü¤·¡¢Ë­ºî¤òµ§¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¸©Æâ¤Ç¤ÏÍ£°ìÆ£»Þ»Ô²¬ÉôÄ®¤ÎÅÂÃÏ¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¾â¤Î²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÅÄ¤ÎÃîÁ÷¤ì¡×¤È³Ý¤±À¼¤ò³Ý¤±¡¢¿åÅÄ±è¤¤¤Î110ËÜ¤ÎÂç¾¾ÌÀ¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÊâ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

Ìë¤ÎÅÄ±àÉ÷·Ê¤Ï¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£