¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥óFWÂç¶¶Í´µª¡¢º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¡ª¡ÖÈè¤ìÃÎ¤é¤º¤Î¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¡×¤È¸½ÃÏ»æÉ¾²Á
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ç2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿FWÂç¶¶Í´µª¡£
Ãæ±ûÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÇÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¡¢³¤³°¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤¿¡£
½é¤Î³¤³°Ä©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢10¥´¡¼¥ë¤È³Î¤«¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¤Ï28ºÐ¤Ë¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
7·î¤Ç29ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¶¶¤Ï¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2ÉôÂè3Àá¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Çº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£
¸åÈ¾2Ê¬¤Ë¥Á¡¼¥à2ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¸åÈ¾41Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤â3-0¤Ç²÷¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ¸µ»æ¡ØLancashire Telegraph¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÁ°È¾¤ÏÅÌÏ«¤Ë½ª¤ï¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÀ¹¤êÊÖ¤¹¤È»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈè¤ìÃÎ¤é¤º¤Î¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âç¶¶¤Ë7ÅÀ¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤â´Þ¤á¤Æ4»î¹çÌÜ¤Ç¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¡£
Ãæ±ûÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô½Ð¿È¤Î¡ÖºÇ¶¯¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×
¥ô¥¡¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥¤¥¹¥Þ¥¨¥ë´ÆÆÄ¤â¡Ö»ä¤¬Î¨¤¤¤Æ°ÊÍè¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¸«¤»¤¿ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Ï¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Æü¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢¤½¤·¤ÆµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£