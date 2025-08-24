「また決めた」「半端ない」首位浮上に貢献！20歳日本人FW、欧州で２戦連発に驚嘆の声！「ブレイクの予感」「マジで滑り込みA代表あるんじゃない？」
現地時間８月23日に開催されたベルギーリーグの第５節で、日本人７選手が所属する好調のシント＝トロイデン（STVV）がズルテ・ワレヘムと敵地で対戦。２−０で快勝して開幕から５戦無敗とし、暫定首位に浮上した。
小久保玲央ブライアン、畑大雅、山本理仁、伊藤涼太郎がスタメン、谷口彰悟、松澤海斗、後藤啓介が途中出場したこの一戦で、２試合連続ゴールを決めたのが後藤だ。
69分に投入された20歳の大型ストライカーは、山本の見事なミドルシュートで72分先制して迎えた81分、伊藤の浮き球のパスに反応。巧みなボレーシュートでネットを揺らしてみせた。
移籍後初ゴールとなった前節ラ・ルビエール戦の劇的決勝点に続く２戦連発に、ファンからは次のような声が上がった。
「また決めた」
「これはブレイクの予感」
「また決めてるやん 希望すぎるわ」
「相変わらず嗅覚凄いわ」
「世界よ、これが啓介後藤だ」
「チームの完全心臓の伊藤も途中出場でも必ず結果残す後藤もエグイ」
「２試合連続とか凄くね」
「途中出場から２試合連続でゴールで半端ない。NECの塩貝含め、代表のジョーカーになり得る」
「日本代表にも呼んでほしい」
「マジで後藤滑り込みA代表あるんじゃない？」
日本代表入りを期待する声も高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】【動画】大型日本人FWがボレーで決めた２戦連発弾
