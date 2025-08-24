「普通がどれだけありがたいか」感謝、感謝、とにかく感謝。喜田拓也の生き方。同じく８月23日生まれの超大物もマリノスの象徴に触れ…
［J１第27節］横浜FM ０−０ 町田／８月23日／日産スタジアム
横浜F・マリノスは８月23日、公式戦11連勝中のFC町田ゼルビアとホームで対戦。勝ち切れなかったものの、価値ある勝点１を積み上げ、残留ラインの17位に浮上した。
「（降格圏脱出は）良い意味であまり深く考えてないというか、僕らはポイントを積み上げていくしかないので、他がどうこうとか気にしてる場合ではないです。どんな形であっても、とにかく勝点を積み上げていくことが大事になってくるので、まずは自分たちだと思います」
キャプテンの喜田拓也は試合後、J１残留への覚悟を改めてそう示した。さらに、この日は自身の31歳の誕生日だったなか、こんな想いも口にした。
「サッカー選手としてもそうですけど、まずは人として、こうして無事（誕生日を）迎えられることは本当に幸せなことだと思いますし、大切な家族がいて、大切な仲間がいて、僕に関しては、本当に全てを懸けたいと思えるクラブがあります。
苦しかったり辛い状況も中にはあって、日常のありがたさをどうしても忘れがちになっちゃったりしますけど、普通がどれだけありがたいか。自分たちを支えてくれる皆さんにしっかり感謝したいです。自分の力で何か返せるものがあるなら、しっかりと自分の全てを懸けて、返していきたいです」
下部組織からトリコロール一筋、稀代のバンディエラの感謝は尽きない。アンデルソン・ロペスら退団した大功労者たちへもメッセージを発信した。
「選手の入れ替わりがあったり、長く貢献してくれた選手が抜けたり、色んな状況がありますけど、彼らは彼らでしっかりと大きなものをチームに残してくれました。しっかりとリスペクト持って。その功績は変わらないし、彼らへの感謝も変わらない。快く送り出しながら、逆にマリノスのために来てくれた選手もいるので、腹をくくってあと11試合、毎試合決勝戦だと思って臨むつもりです。マリノスのために全てを懸けたいです」
流石のキャプテンシーである。同じく８月23日が誕生日で、視察に訪れていた日本代表の森保一監督も、喜田を「ピッチ上に立ってる時もベンチにいる時もマリノスのために本当に戦っている」「チームのために、自分の全てを懸けて戦うキャプテンがいて、チームが一丸となって戦っていけることは、チームとして強くなる礎」と絶賛した。
喜田にマリノスあり。マリノスに喜田あり。その存在は何者にも代え難い。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
