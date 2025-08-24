¡Ú¼ò°û¤ß¤Î¿·¾ï¼±¡Û°û¤ó¤ÀÍâÆü¤ÎÂì´À¤Ã¤Æ¡Ö¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤Î¾Úµò¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©
¡¡¤Ê¤¼¼ò¤ò°û¤ó¤ÀÍâÆü¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Ë´À¤ò¤«¤¯¤Î¤«¡©
¡¡¤³¤ó¤Êµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï»ä¤À¤±¡©¡¡ÉáÄÌ¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¹ÓÃÏ¤ÎËâ½÷¡×¤Î¤´¤È¤¯¥«¥é¥À¤´¤ÈÍÏ¤±¤½¤¦¤Ê¤Û¤É´À¤ò¤«¤¯¡£¥Û¥Ã¥È¥è¥¬¤Ê¤ó¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Î¤È¤³¤í¤À¤±¾®¤µ¤Ê¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤À¡£µ¤¤Î¤»¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï°å³ØÅª¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÂå¼Õ²áÄø¤ÇÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÏÂÎÆâ¤ÇºÇ½ªÅª¤ËÌµÆÇ¤Î¿Ý»À¤Ø¤ÈÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÇ®¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÂÎ²¹¤¬°ì»þÅª¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á°û¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¡¢°û¤ó¤À¸å¡¢¿²´À¤â¤«¤¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤âÂì´À¤Î¸µ¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤ò°ì»þÅª¤Ë»É·ã¤·¤¿¸å¡¢È¿Æ°¤ÇÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÂÎ²¹Ä´Àá¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ¯¤«¤º¡¢¤ä¤¿¤é¤È´À¤¬½Ð¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡¢ÂÎ¤¬º®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë°û¤ß²á¤®¤Çµ¯¤³¤ëÃ¦¿å¤â¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡£Ã¦¿å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤è¤êÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È´À¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÂÎ²¹¾å¾º¤Ç¤âÂÎ¤¬¡Ö´À¤ò½Ð¤·¤ÆÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤È²á¾êÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÄÉ¤¤´À¡×¤òÍ¶°ú¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¿¼¼ò¤Ë¤è¤ëÆóÆü¿ì¤¤¡£¼ò¤¬ÂÎ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬»É·ã¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¿´Çï¿ô¤äÈ¯´ÀÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê°û¤ó¤ÀÍâÆü¤ÎÂì´À¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¤ª¼ò¤ò½èÍýÃæ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ê¤Î¤À¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤Æ½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¯¡¢°û¤Þ¤º¤È¤â´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¯¤Î¤Ç¡¢¼òÎÌ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿¼¼ò¤·¤¿ÍâÆü¤Ï¡¢·Ð¸ýÊä¿å±Õ¤äÌ£Á¹½Á¤Ê¤É¤Ç¿åÊ¬¡¦±öÊ¬¤ò¤È¤ê¡¢ÌµÍý¤Ê±¿Æ°¤ä¥µ¥¦¥Ê¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£ÉÔ¼«Á³¤ÊÂì´À¤Ï¡Ö¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤Î¾Ú¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö´ÎÂ¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÉéÃ´¤ÎÌ¾»Ä¡×¤À¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£