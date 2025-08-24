ブリティッシュ・エアウェイズは、2026年夏スケジュールの運航計画を発表した。

ロンドン/ガトウィック〜バンコク/スワンナプーム線は通年化し、夏スケジュールは週3往復、冬スケジュールは週6往復を運航する。冬スケジュールの運航便数を大幅に増加し、旅行需要の高まりに対応する。

また、ロンドン/ガトウィック〜キングストン線を週3往復から4往復に増便し、カリブ海地域へのレジャー旅行の回復をサポートするほか、ロンドン/ヒースロー〜マイアミ線を1日2往復、ロンドン/ヒースロー〜ダラス/フォートワース線を同1往復運航する。ロンドン/ヒースロー〜ラスベガス線を週10往復から13往復、ロンドン/ヒースロー〜サンディエゴ・オースティン線も1日2往復に増やす。

さらに、ニューヨーク/ジョン・F・ケネディ発着路線はロンドン/ヒースロー発着に統合することで乗り継ぎ時間を改善し、利便性を向上させる。1日9往復を運航し、最新のボーイング777-200型機で運航する。

中東路線では、ロンドン/ヒースロー〜リヤド・ドーハ線を1日2往復、ロンドン/ヒースロー〜バーレーン線を1日1往復、ロンドン/ヒースロー〜ジェッダ線を週5往復運航する。