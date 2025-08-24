辻希美、希空（のあ）が夢空（ゆめあ）ちゃんをお世話する“18歳差姉妹”ショット公開「ミルクをあげてゲップまで完璧」
【モデルプレス＝2025/08/24】タレントの辻希美が8月24日、自身のオフィシャルブログを更新。長女・希空（のあ）が生まれたばかりの次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこする姿を披露した。
【写真】辻ちゃん長女・希空、18歳差の妹をお世話する姿
辻は「姉妹」と題し、ブログを更新。「希空は夢空を時間さえあれば抱っこしてる」と希空が夢空ちゃんを抱っこする姿を投稿し、「そしてミルクをあげてゲップまで完璧です」と子育てのサポートをしてくれると明かしていた。また、「クックも必ずと言っていいほど近くに居る 尊いなぁ…」とし、希空が夢空ちゃんを抱っこするのを側で見守る愛犬の姿も披露していた。
この投稿にファンからは「尊すぎる」「希空ちゃんがお姉ちゃんしてて感動」「こんなお姉ちゃん最高すぎる」「癒やされる」と反響が寄せられている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆辻希美、長女・希空（のあ）＆次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姉妹ショット公開
