水石亜飛夢、バトルジャパンに変身「キラメイたエンゲージとなりました」 マンリキ邪面に絡まれて“万力俳優”になった恨みを語る
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第27話「バトルで勝ち取れ！ 一攫千金！」が24日に放送された。
【写真あり】水石亜飛夢と深すぎる因縁のある『キラメイジャー』マンリキ邪面
ブーケ（まるぴ）が記憶喪失になった!?迷子のブーケをたまたま見つけた真白（木村魁希）は、敵とはいえ彼女を放っておけず一緒にいることに。そこへマネーノーワンが現れ、真白はマネーナンバーワン対決に挑む！
一方で吠（冬野心央）たちのもとには、クオン（カルマ）からクオンAIコンツェルンの見学会の案内状が届いていた。ワナかもしれないと思いながらも、クオンAIコンツェルンに向かった吠たちは、設名（水石亜飛夢）という人物に会社内を案内してもらう。そこで吠たちが見たものとは…？
『魔進戦隊キラメイジャー』（2020）でキラメイブルー／押切時雨を演じた水石が、この回では『バトルフィーバーJ』のバトルジャパンにエンゲージ。水石は「バトルフィーバーさん、ほぼ変身ポーズがない関係で、けっこうキラメイたエンゲージとなりました」と裏話を披露。また、スーパー戦隊オフィシャルのXでは『キラメイジャー』で因縁のあったマンリキ邪面が登場し「最高の締め付けでおまえらの顔を醜く歪ませてやる！リキリキリキリ！」とポストし、水石は「なるほど、貴様が現れたせいだったか 貴様のせいで皆んな水石亜飛夢を見るだけで“万力”という言葉を思い浮かべてしまうんだな？そうなんだな？？ならいつも通り叩っ斬って終いにしようか」と決意を新たにしていた。
『キラメイジャー』で魔進ファイヤの声を務めた声優の鈴村健一は「水石くんだ。万力ついてないからわからなかったよ」と反応し、水石は「あんーなーに、一緒だっーたのにーー」と鈴村も出演していた『機動戦士ガンダムSEED』シリーズの名曲See-Saw の「あんなに一緒だったのに」の歌詞で返していた。
