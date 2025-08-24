¡ÚÅ·µ¤¡ÛÀ²¤ì¤ë½êÂ¿¤¤¡¡¸á¸å¤Ï¶ÉÃÏÅª¤ËÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤Íë±«¤Î½ê¤¬
¡ÚÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¡Û
À²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Çµ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸á¸å¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤Íë±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¤Î´§¿å¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÁ´¹ñ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û
ÌÔ½ë¤¬¿ê¤¨¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅìËÌÆîÉô¤«¤é¶å½£¤Ï¡¢35ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËüÁ´¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÁ´¹ñ¤Î½µ´ÖÍ½Êó¡Û
¡¦Âçºå¡ÁÆáÇÆ
À²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢8·î²¼½Ü¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦»¥ËÚ¡ÁÌ¾¸Å²°ËÌÆüËÜ¤ÈÆüËÜ³¤Â¦¤Ï½µ¤ÎÃæº¢¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìÆüËÜ¤Ï¡¢´ØÅì¤Ç27Æü¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ë½ë¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤Ï½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£