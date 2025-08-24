月4000円の格安SIMを使っている友人がうらやましい！「大手キャリア」から乗り換えれば今より本当に安くなる？

なぜそんなに安いの？ 格安SIMの仕組み

格安SIMの料金が安い理由は、大手キャリアから一部の通信回線を借り受けて、自社サービスを提供しているためです。回線を借りれば、自社で基地局などの大規模な設備投資をする必要がなく、コストを抑えられるのです。

また、格安SIMの各社では、店舗を少なくしたりオンラインでの手続きをメインにしたりすることで、運営コストを削減する工夫も行っています。



格安SIMへの乗り換えでいくら安くなる？

格安SIMへの乗り換えで削減できるスマホ代は、現在の契約プランや使い方によって大きく異なりますが、月々数千円、年間で数万円以上の節約につながる可能性もあるでしょう。

たとえば、大手キャリアで月額7000円のプランを利用している方が、格安SIMの月額2000円のプランに乗り換えた場合、毎月5000円、年間で6万円ものスマホ代を節約できます。家族で乗り換えれば、節約額はさらに大きくなるでしょう。

また、格安SIMでも大手キャリアと同じように、通話する機会が多い方やデータを大量に使用する方向けのプランも充実している点が人気の理由の一つでしょう。



大手キャリアから格安SIMへ乗り換えるメリット・デメリット

格安SIMへの乗り換えは、魅力が多い反面、いくつかの注意点もあります。格安SIMを検討する際は、メリットとデメリットを比較することが大切です。



格安SIMのメリット

格安SIMの最大のメリットは、月額料金が大幅に安くなる点です。大手キャリアより多くのデータ容量を安価で利用できるケースも珍しくありません。

また、料金プランがシンプルで分かりやすいのも格安SIMの特徴です。

さらに、契約期間の縛りが短いプランが多いことも、気軽に乗り換えたい方にとって大きなメリットになっているのでしょう。



格安SIMのデメリット

格安SIMのデメリットとしては、大手キャリアと比較して、通信速度が不安定なことが挙げられます。とくに、通勤や昼休みの時間など、利用者が多い時間帯には、通信速度が低下する傾向があるようです。

また、店舗数が少ないため、スマホの扱いに慣れていない方は、対面でのサポートが受けにくいことに不安を感じる可能性があります。格安SIMでは、最新機種の取り扱いが少なく、使いたい機種が決まっている場合は、事前に確認しておきましょう。



格安SIMで節約できるかも！ 乗り換えで賢くお得に

格安SIMへの乗り換えは、月々のスマホ代を賢く節約する有効な手段です。大手キャリアと比べて通信速度が不安定になる可能性はありますが、料金の安さは魅力的といえるでしょう。家計の出費を抑えたい方は、格安SIMを検討してみてはいかがでしょうか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー