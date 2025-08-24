夫の年収が「1000万円」を超えていますが、正直そこまで”贅沢な暮らし”はできていません。これって富裕層に入るのでしょうか？

年収1000万円は富裕層の一歩手前、準富裕層とされることが多い

『準富裕層』は純金融資産5000万円以上1億円未満の世帯を指し、年収で直接区切られるものではありません。そのため、年収1000万円は高収入層ですが、富裕層・準富裕層とは資産額で区別され、必ずしも『準富裕層』に該当するとは限りません。



「高収入」でも生活の実感は地域やライフステージ次第で大きく変わる

年収1000万円の手取りは約700～780万円（月58～65万円）です。独身の場合、支出を抑えれば旅行や趣味などに余裕を持ちやすい一方、世帯（例：3人家族）なら平均生活費は約33万円で、住宅費や教育費によってはゆとりの感じ方が大きく異なります。

特に都市部（例：東京）は生活コストが高いため、同じ収入でも実質的な余裕に差が出るのは当然と言えます。



富裕層と呼ばれるために必要なのは収入だけではない

富裕層と呼ばれるために必要なのは収入だけではありません。株式会社野村総合研究所の調査によると、純金融資産で見た場合、日本の富裕層（資産1億円以上5億円未満）は約153.5万世帯、超富裕層（資産5億円以上）は約11.8万世帯と推計されています。

また、株式や投資信託によって資産を大きく増やした世帯もあり、収入だけではなく投資などを通じた資産形成の状況が富裕層かどうかを決定付ける要素となっています。

つまり「年収1000万円」であっても、貯蓄や投資が少なかったり、住宅ローン等の負債が重かったりする場合は「富裕層」とはいえず、実感としても遠いものとなります。



年収1000万円は確かに高収入だけれど、『富裕層』という言葉に惑わされず、自分たちの暮らし方や価値観で判断しよう

年収1000万円は多くの人にとって「高い収入」ではありますが、世間的な「準富裕層」は純金融資産5000万円以上1億円未満の層を指し、年収だけでは区別されません。

独身と家族持ち、都市部と地方で生活の余裕度は大きく異なるため、「贅沢できていない感覚」が現実の暮らしの結果であることも多いです。富裕層かどうかを判断するには収入だけでなく、資産の有無・ローンや教育費の負担・生活費などトータルな視点が必要です。

結局のところ「富裕層かどうか」よりも、「今の収入で自分にとって何ができ、何を大切に感じるか」が、豊かさの本質かもしれません。



出典

株式会社野村総合研究所 野村証券研究所、日本の富裕層・超富裕層は合計約165万世帯、その純金融資産の総額は約469兆円と推計

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー