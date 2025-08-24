ワールドオールスタージョッキーズ（ＷＡＳＪ）に初出場の本田正重騎手（３７）＝船橋競馬所属＝が８月２４日、札幌１Ｒ・２歳未勝利（ダート１７００メートル＝１４頭立て）で７番人気のマーゴットサンズ（牡、美浦・伊坂重信厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）で１着となり、ＪＲＡ初勝利を挙げた。勝ち時計は１分４７秒１（良）。

好スタートから好位のインで先団直後につけ、折り合いもスムーズ。３角から抜群の手応えのまま先頭に並びかけると、直線は後続を突き放し、６馬身差をつけ完勝した。本田正重騎手は「スタートが良かったし、出たなりで自信を持って乗りました。砂をかぶってもひるむことなく、終始手応えが良かった」とパートナーをたたえた。

２００９年７月１２日の福島８ＲでＪＲＡ初騎乗（シュガータウン＝１１着）から３５度目の騎乗で待望のＪＲＡ初勝利。「目標でもあったし、昨日どこかで勝ちたかったけどいい結果が出せず、今日の１Ｒで勝ててうれしいです」と晴れやかな表情。

２３日のＷＡＳＪ第１、２戦では１４、４着で１３ポイントを獲得し、８位につけている。「満足はしていないし、いい結果が出せるように頑張りたい」と、第３、４戦に向けて気持ちを引き締めた。