札幌記念で５着だったヴェローチェエラ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リアルスティール）が新潟記念・Ｇ３（８月３１日、新潟競馬場・芝２０００メートル）に参戦することになった。鞍上は丸山元気騎手＝美浦・根本康広厩舎＝。須貝調教師が８月２４日、明らかにした。

先週のレース後は函館競馬場に戻り、すでにコース入りするなど調整を続けている。この後は函館競馬場の退厩期限となる来週２７日まで残り、それから新潟競馬場に移動する予定。「前走は直線しか競馬をしていないし、ダメージも少なかったですから」と須貝調教師は説明した。

同馬は現在、サマー２０００シリーズでトップタイの１３ポイント。ここ３年はシリーズ優勝馬の条件である「１３ポイント以上」という点で「該当馬なし」が続いていたが、その条件をクリアしている。「チャンスはあるからね」と須貝調教師。このレースには七夕賞の勝ち馬で、シリーズ３位タイ（１０ポイント）のコスモフリーゲン（牡５歳、美穂・畠山吉宏厩舎、父スクリーンヒーロー）も出走を予定している。