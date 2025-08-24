¡ÚÆñÆÉ´Á»ú¡Û¡Öíþ¤ë¡×¤Ã¤ÆÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡© ¾®Àâ¤ä»í¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¡¢¾ð·ÊË¤«¤Ê¸ÀÍÕ
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öíþ¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Á»úÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©
¾®Àâ¤ä²Î»ì¤Ê¤É¤Ç¸«¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ö¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öíþ¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖÀª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó»¶¤ë¤³¤È¡×¤ä¡¢¡ÖÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬Í¯¤½Ð¤ë¤³¤È¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ®¤¤ÎÞ¤¬íþ¤ë¡×¡ÖÅÜ¤ê¤¬íþ¤ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿å¤ä²Ð²Ö¡¢´¶¾ð¤Ê¤É¤¬¡¢ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÀª¤¤¤Ç³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤òÉ½¤¹¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Öíþ¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Ï¡¢¡Öíþ½Ð¡Ê¤Û¤¦¤·¤å¤Ä¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Û¤¦¡×¤ÈÆÉ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢°Õ³°¤ÈÆÉ¤á¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÆÉ¤ßÊý¤È°ÕÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£