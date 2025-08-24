¡ÚFBI¤âÁÜºº¡ÛÆýÍÄ»ù10¿Í°Ê¾å¤¬¤ß¤ó¤Ê´Ý´¢¤ê¤Ë¤µ¤ì¡¢¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¶¯À©¡Ä»Ò¶¡22¿Í¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¹ëÅ¡¡×¤Î¡È°ÛÍÍ¤Ê¼ÂÂÖ¡É¡¢ÂåÍý½Ð»ºÍøÍÑ¤·¿Í¿ÈÇäÇã¤Îµ¿¤¤¤â
¡¡ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½»¤àÃæ¹ñ·Ï¤ÎÃË½÷¤¬¡¢ÂåÍý½Ð»º¤Ë¤è¤ê·×22¿Í¤Î»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ö¥í¥¹¹ëÅ¡»ö·ï¡×¤¬À¤³¦¤ËÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¹ëÅ¡¡×¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿ÂåÍýÊì¤¿¤Á¡Ö¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯5·î¾å½Ü¡£1¿Í¤ÎÆý»ù¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢µÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬Éâ¾å¡£ÃÏ¸µ·Ù»¡¤¬Æý»ù¤Î½»¤à¥í¥¹¶á¹Ù¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥¢¤Î¹ëÅ¡¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤È¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿Æý»ù°Ê³°¤Ë3ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â15¿Í¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥í¥¹¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¤«¤é¤â6¿Í¤ÎÆýÍÄ»ù¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ÃË½÷¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È·×22¿Í¤Î»Ò¶¡¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Á´¹ñ»æ¹ñºÝÉôµ¼Ô¤Ï»ö·ï¤ò¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥¢¤ÏÉÙÍµÁØ¤ÎÊë¤é¤¹¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Ãæ¹ñ·Ï½»Ì±¤âÂ¿¤¤³¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ëÅ¡¤Ë½»¤àÃË¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥°¥ª¥¸¥å¥ó¡¦¥·¥å¥¨¥ó¡Ê60Âå¡Ë¡¢½÷¤Ï¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó(30Âå¸åÈ¾)¡£¥·¥ë¥Ó¥¢¤Ï¥·¥å¥¨¥ó¤òÉ×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥å¥¨¥ó¤ÏÃæ¹ñ¡¦¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¥í¥¹¤ÎÃæ¹ñ·Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
¡¡2¿Í¤Ï¥æ¡¼¥À¥ª¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ100°Ê¾å¤ÎÉÔÆ°»º¤ò¥í¥¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥¢¤Î¹ëÅ¡¤â¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥æ¡¼¥À¥ª¤Ï°ì»þ¡¢¤½¤Î¹ëÅ¡¤ò¥Ø¥Ã¥É¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢2¿Í¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÃæ¹ñ·Ï¼Â¶È²È¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¹ëÅ¡¤Î°ì¼¼¤Ï¥Þ¡¼¥¯¡¦¥µ¥í¥¬¥·¡¼¤È¤¤¤¦Ë¡¿Í¤ÎµòÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥µ¥í¥¬¥·¡¼¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¥·¥ë¥Ó¥¢¤Ç¤·¤¿¡£¥µ¥í¥¬¥·¡¼¡ÊÂåÍý½Ð»º¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬É½¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Ë¡¿Í¤ÏÂ¾¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤¹¤ëÂåÍýÊì¤òÊç½¸¤·¡¢ÂåÍý½Ð»º¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÂåÍý½Ð»º¤Ç¤Ï¡¢°å³ØÅª¤ÊÍýÍ³¤Ç½Ð»º¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Âè»°¼Ô¡ÊÂåÍýÊì¡Ë¤Ë°ÍÍê¤·¡¢ÂÎ³°¼õÀº¤·¤¿¼õÀºÍñ¤òÂåÍýÊì¤Î»ÒµÜ¤Ë°Ü¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤òÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂåÍý½Ð»º¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ»ºÉØ¿Í²Ê³Ø²ñ¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤ÇÂåÍý½Ð»º¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ç¤ÏÂåÍý½Ð»º¤¬°ãË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎË¡À°È÷¤Ï½£¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢µ¬À©¤¬´Ë¤¤½£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³°¹ñÀÒ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÊÆ¹ñ¤ÇÂåÍý½Ð»º¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂåÍý½Ð»º¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥Þ¥Í¡¼¤Ë¤è¤êµÞÂ®¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡£ÎÑÍýÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¸½ÃÏÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ë¥Ó¥¢¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÂåÍýÊì¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ò¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÉÔÇ¥¤ËÇº¤àÃæ¹ñ¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤ò¤â¤Á¤«¤±¡¢¤¢¤ëÂåÍýÊì¤Ë¤ÏÊó½·¤È¤·¤Æ5Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó810Ëü±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºÝ¤ËÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÉú¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²¿¤é¤«¤Î¸å¤í¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ó¡Ê¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×ÆüËÜ¸ìÌõ¡Ë
¡¡¹ëÅ¡¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿22¿Í¤â¤Î»Ò¤Ï¡¢ÂåÍý½Ð»º¤Ë¤è¤êÃ»´ü´Ö¤Ç¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á2¿Í¤Ï¿Í¿ÈÇäÇã¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤â»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤òÂç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ë¥Ó¥¢¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬»Ò¤É¤â¤òÇä¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¿Í¿ÈÇäÇã¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¡£¥·¥ë¥Ó¥¢¤È¥·¥å¥¨¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤ò»ý¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×¡ÖÂç²ÈÂ²¤òË¾¤à¤³¤È¤Ï°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¹ëÅ¡Æâ¤Ë¤Ï°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
´Ý´¢¤ê¤ÎÆýÍÄ»ù¤Ë¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¶¯À©
¡Ö¥æ¡¼¥À¥ª¤Î½¾¶È°÷¤Ï¥·¥å¥¨¥ó¤ò¡ØÀèÀ¸¡Ù¤È¸Æ¤Ó¡¢¥·¥å¥¨¥ó¤Ï9¤Ä¤Î¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¹ëÅ¡¤Ë´Æ»ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ½¾¶È°÷¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤¬¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥¢¤Î¹ëÅ¡¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀºÝ¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÆýÍÄ»ù15¿Í¤ÏÁ´°÷¤¬´Ý´¢¤ê¡£¤½¤·¤Æ²¡¼ý¤·¤¿´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Ç¤¢¤ëÊÝ°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÆýÍÄ»ù¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿¤ê¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¶¯À©¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ö·ïÈ¯³Ð¤ÎÃ¼½ï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿Æý»ù¤Ï¡¢ÊÝ°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë·ã¤·¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Á´¹ñ»æ¹ñºÝÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡·Ù»¡¤Ï¥·¥ë¥Ó¥¢¤È¥·¥å¥¨¥ó¤òÂáÊá¤·¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤¬»Ò¤É¤â¤é¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤Ï4Æü´Ö¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢FBI¤âÁÜºº¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤â¡Ö¥í¥¹¹ëÅ¡»ö·ï¡×¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£