¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡Ä¥é¥¤¥Ö»²Àï¤ò¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¡ÃÍñÁã¤¬¤ó¤È»ä¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
ÍñÁã¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÉÄ¤µ¤ó¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£ÅÙ¤Ï½½Æó»ØÄ²¤Ë¤â¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ç¼£°å¤äÉ×¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤â¤³¤ì°Ê¾å¤Î¼£ÎÅ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡Ä¡£
¡Ö¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ç²á¤´¤¹¡×ÉÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÄ¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª·»¤µ¤ó¤¬¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤ê¤¿¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï...¡©
Âç¹¥¤¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Î¿§»æ¤Ë¡Ö¥³¥ó¥µー¥È¤ËÍè¤Æ¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤¿ÉÄ¤µ¤ó¡£¤Ä¤é¤¤·èÃÇ¤ò¤·¤¿ÉÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÀ¸¤¤ëÍ¦µ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·»¡¦Ë¤µ¤ó¤â¡¢ÉÄ¤µ¤ó¤Î´î¤Ö´é¤ò¸«¤Æ¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÌóÂ«ÄÌ¤ê¥³¥ó¥µー¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤¿Ë¤µ¤ó¡£¤¢¤È¤ÏÉÄ¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¼¡Âè¤Ç¤¹¤Í¡£
²ÈÂ²¤Ç»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë
Ä¹°ú¤¯¹øÄË¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÉÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢·»¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ëÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À°·Á³°²Ê¤äÈçÇ¢´ï²Ê¤Ç¤Î¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤ÏÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉØ¿Í²Ê¤Ç¤Î¸¡ºº¤Ç¡ÖÍñÁã¤¬¤ó¡×¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÉÄ¤µ¤ó¤Ï¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò·üÌ¿¤ËÂ³¤±¡¢°ì»þ¤ÏÉÂ¾õ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï½½Æó»ØÄ²¤Ç¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¼£°å¤Î¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤òÍê¤ê¤Ë¤¹¤ëÉÄ¤µ¤ó¡£¿´ÇÛ¤·¤¿É×¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÆ¯¤¯°å»Õ¤ÇÂç³Ø»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¦´ÝÅÄÀèÀ¸¤Î¸µ¤ØÉÄ¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ê½Ñ¤¬¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ËÏÂ¼£ÎÅ¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÂÎ¤¬¤Ä¤é¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Ê¤¬¤é¤¬¤ó¤ÈÆ®¤¤Â³¤±¤¿ÉÄ¤µ¤ó¡£É×¤ä²ÈÂ²¤Ï¡¢Èà½÷¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÉÄ¤µ¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¤´¤í¤«¤éÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¡¢¾®¤µ¤Ê°ÛÊÑ¤Ç¤â¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë°Õ¼±¤¬¡¢Ì¿¤ò¼é¤ëÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£
µ»öºîÀ®: sa-i
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë