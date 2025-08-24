¥¹¥¤¥¹¶ä¹Ô¤Ë±£¤·¤¿»ñ»º¤â´Ý¸«¤¨¤Ë¡ÄÉÙÍµÁØ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¹ñºÝ²ÝÀÇÌÖ¤ÎÁ´ËÆ¡Ú¹ñºÝÀÇÌ³¤ÎÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ë¤è¤ëÁÅÀÇ²óÈò¤äµðÂçIT´ë¶È¤Î²ÝÀÇÌäÂê¤Ï³Æ¹ñ¤ÎµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OECD¤òÃæ¿´¤Ë¹ñºÝÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎFATCA¤äOECD¤Î¶¦ÄÌÊó¹ð´ð½à¡ÊCRS¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤ÎÀÇÌ³Åö¶É¤¬¶âÍ»¾ðÊó¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤Þ¤·¤¿¡£8·î¤Ë¡ØÉÙÍµÁØ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤À¤³¦¤ÎÀÇÀ©¡Ú¥«¥ê¥Ö³¤¡¢²¤½£ÊÔ¡Û¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤¿ÌðÆâ°ì¹¥»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÙÍµÁØÂÐºö¤¬¾ÇÈý
¹ñºÝµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëOECD¤¬¹ñºÝÀÇÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ÇÈý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¹à¤Ï¡¢¡½êÆÀ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë»Ô¾ì¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¼êIT´ë¶ÈÅù¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÀÇÊýË¡¡¢¢ÉÙÍµÁØ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÅÀÇ²óÈòÂÐºö¡½¡½¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÉÙÍµÁØ¿Í¸ý¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ñ»º¤ò³¤³°¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æ²ÝÀÇ¤òÆ¨¤ì¤ë»öÎã¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñÆâ¹ñºÐÆþÄ£¡ÊIRS¡Ë¤Î»ñÎÁ¡ÖTax Havens and Their Use By United States Taxpayers - An Overview¡Ê°Ê²¼¡ÖG¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤È¤·¤Þ¤¹¡Ë¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢1960Ç¯Âå¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤¿½êÆÀ±£ÊÃ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇÌ³Ä´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð1957Ç¯¤ª¤è¤Ó1958Ç¯¤Ë¤Ï¡¢IRS¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó½ð¤ÎÄ´ºº´±¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¶ä¹Ô¤«¤é¥¹¥¤¥¹¤ÎÈëÌ©¸ýºÂ¤ØÍÂ¶â¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿»öÎã¤òÈ¯¸«¤·¡¢77¤Î²¾Ì¾¤Ç¹ç·×110Ëü¥É¥ë¤¬ÍÂ¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÊÆ¹ñÍ¹À¯¾Ê¡Ê1971Ç¯¤ËÆÈÎ©¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤ÎÍ¹À¯Ä£¤Ë²þÁÈ¡Ë¤Ï¡¢1968Ç¯1·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¹¥¤¥¹¶ä¹Ô¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤ëÉõ½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¼ÀÇ¼Ô¤ÎÉõÅû¤òÊ£¼Ì¤·¡¢168Ì¾¤òÄ´ºº¡¢¤½¤Î·ë²Ì200Ëü¥É¥ë¤ÎÄÉÄ§²ÝÀÇ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»Üºö¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥¹È¯Í¹ÊØ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡ÊSwiss Mail Watch¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸å¤Ë¡Ö³°¹ñ¶ä¹Ô¸ýºÂ²òÌÀ·×²è¡×¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÇÌ³¹ÔÀ¯¼¹¹Ô¶¦½õ¾òÌó¤Î½Ð¸½
ÀÇÌ³¹ÔÀ¯¼¹¹Ô¶¦½õ¾òÌó¡Ê°Ê²¼¡Ö¶¦½õ¾òÌó¡×¤È¤·¤Þ¤¹¡Ë¤Ï¡¢OECD¤È²¤½£É¾µÄ²ñ¤¬¶¦Æ±¤Ç¸¡Æ¤¡¦ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢1986Ç¯7·î¤ËOECDÁÅÀÇ°Ñ°÷²ñ¡¢1987Ç¯4·î¤Ë²¤½£É¾µÄ²ñ³ÕÎ½²ñµÄ¤Ç¾òÌó°Æ¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±Ç¯6·î¤Î²¤½£É¾µÄ²ñ³ÕÎ½²ñµÄ¤ª¤è¤Ó10·î¤ÎOECDÍý»ö²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ðÌ¾¤Î¤¿¤á¤Ë³«Êü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹ç°Õ¤µ¤ì¡¢1988Ç¯1·î25Æü¡¢OECD²ÃÌÁ¹ñ¤ª¤è¤Ó²¤½£É¾µÄ²ñ²ÃÌÁ¹ñ¤Ë½ðÌ¾¤¬³«Êü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦½õ¾òÌó¤Î¼ç¤ÊÌò³ä¤Ï¡¢¡Æ±»þÀÇÌ³Ä´ºº¤äÂ¾¹ñ¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¤Ø¤Î»²²Ã¤ò´Þ¤à¾ðÊó¸ò´¹¡¢¢ÊÝÁ´Á¼ÃÖ¤ò´Þ¤àÁÅÀÇºÄ¸¢Ä§¼ý¤Î¶¨ÎÏ¡¢£Ê¸½ñÁ÷Ã£¡½¡½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÆ±»þÀÇÌ³Ä´ºº¤ä¾ðÊó¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñºÝÅªÀÇÌ³¶¨ÎÏÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©
¹ñºÝÅª¤ÊÀÇÌ³¼¹¹Ô¶¨ÎÏ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2004Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¡¢±Ñ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î4¥õ¹ñ¤¬¡Ö¹ñºÝ¶¦Æ±¥¿¥Ã¥¯¥¹¥·¥§¥ë¥¿¡¼¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊJoint International Tax Shelter Information Centre¡§JITSIC¡Ë¡×¤ò¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2007Ç¯5·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¤â²ÃÌÁ¤·¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤âÂè2»öÌ³½ê¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢2009Ç¯°Ê¹ß¤Ï³Æ¹ñ¤Î¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤ä¥¿¥Ã¥¯¥¹¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÀÇÅö¶É¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯3·î¸½ºß¤Î»²²Ã¹ñ¤Ï43¥õ¹ñ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¤ÎFATCA
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï2010Ç¯3·î18Æü¡¢¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎÎ¤Î½ðÌ¾¤Ë¤è¤ê¡Ö³°¹ñ¸ýºÂÀÇÌ³¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Ë¡¡ÊForeign Account Tax Compliance Act¡§°Ê²¼¡ÖFATCA¡×¡Ë¡×¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
FATCA¤Ï¡¢³°¹ñ¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÆ¹ñ¿ÍÅù¤Î¸ýºÂ¾ðÊó¤òÊÆ¹ñºâÌ³¾Ê¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Êó¹ð¤òÂÕ¤Ã¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤ÏÊÆ¹ñÆâ¸»Àô½êÆÀ¤Î30¡ó¤Î¸»ÀôÄ§¼ý¤ò²Ý¤¹À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¶âÍ»¾ðÊó¸ò´¹¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²¤½£5¥õ¹ñ¡Ê±Ñ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤ÏFATCA¤ò²¤½£¤Ç¿ä¿Ê¤·¡¢2013Ç¯4·î9Æü¤ËÂ¿¹ñ´Ö¾ðÊó¸ò´¹¶¨Äê¤Ë¹ç°Õ¡¢²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Ø¶¦Æ±½ñ´Ê¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2014Ç¯5·î¤ÎOECD³ÕÎ½Íý»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»¾ðÊó¤Î¼«Æ°Åª¸ò´¹¤òÀë¸À¤¹¤ë·èµÄ¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢OECD¤Ï¶âÍ»¸ýºÂ¾ðÊó¼«Æ°¸ò´¹À©ÅÙ¡ÊAEOI¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯1·î¡¢OECDÁÅÀÇ°Ñ°÷²ñ¤ÏÈóµï½»¼Ô¤Î¶âÍ»¸ýºÂ¾ðÊó¤ò³Æ¹ñÀÇÌ³Åö¶É´Ö¤Ç¼«Æ°¸ò´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ñºÝ´ð½à¡Ö¶¦ÄÌÊó¹ð´ð½à¡ÊCRS¡§Common Reporting Standard¡Ë¡×¤ò¸øÉ½¤·¡¢G20¤¬¤³¤ì¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÊÆ¤Î¶âÍ»¾ðÊó³«¼¨¡¦¸ò´¹À©ÅÙ¤ÎÈæ³Ó
ËÁÆ¬¤Ç¿¨¤ì¤¿ÊÆ¹ñÉÙÍµÁØ¤Ë¤è¤ë¥¹¥¤¥¹¶ä¹Ô¤Ø¤Î¡Ö±£¤·ÍÂ¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½¹Ô¤ÎFATCA¤Ë¤è¤ê¥¹¥¤¥¹¤Î¶ä¹Ô¤«¤éÊÆ¹ñ¿Í¤Î¸ýºÂ¾ðÊó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢1950Ç¯Âå¤ÎIRSÄ´ºº´±¤Î¤è¤¦¤Ê¶ìÏ«¤Ï¤â¤Ï¤äÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·ÊÆ¹ñ¤ÏAEOI¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÏAEOI¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³°¹ñ¤«¤éÆüËÜ¿Í¤Î¶âÍ»¸ýºÂ¾ðÊó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌðÆâ°ì¹¥
¹ñºÝ²ÝÀÇ¸¦µæ½ê¼óÀÊ¸¦µæ°÷