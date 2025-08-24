日本でお金持ちが多い場所と聞くと、東京や大阪、横浜や神戸など、大都市をイメージする人が多いのではないでしょうか。しかし、日本にはあまり知られていない“お金持ちの村・町”が数多く存在します。鹿児島県の奄美大島西部に位置する宇検村（うけんそん）もそのひとつです。では、この村の住民はなぜお金持ちなのか、経営コンサルタントの鈴木健二郎氏が住民の声を交えて解説します。

平均給与859万円“お金持ち村”の実態

鹿児島県奄美大島の西部に位置する、宇検村（うけんそん）という村をご存じだろうか？

人口わずか1,600人ほどのこの小さな村、実は、2024年の市区町村別所得ランキングで全国9位にランクインした“お金持ち村”なのである（ZEIMO「2024年（令和6年）市区町村別所得（年収）ランキング」より）。

村民の平均年齢は55歳、平均所得は664万円（給与換算で約859万円※）となっている（LIFULL HOME'S「宇検村（鹿児島県）地域情報」より）。これは、国税庁が発表した日本の平均給与額460万円を大幅に上回る。

※給与換算とは……本記事の平均所得は、税務統計に基づく「課税所得額」である。一方、実際の給与額に近い水準に補正するため、社会保険料や給与所得控除を逆算した概算値を「給与換算額」とした。

「村の漁師の車庫には外車が並ぶ」との噂を確かめるべく訪ねた村役場で職員に尋ねたところ、職員は笑いながらこう答えた。

「フェラーリは見たことがないですけど、レクサスやクラウンならよく見かけますよ」

大都市圏から遠く離れた離島で、なぜこれほどの高収入が実現できるのか。宇検村の実態を探ると、そこには“海”という資産を最大限に活用した独自のビジネスモデルが存在していた。

豊かな漁場と“天然の養殖場”

宇検村の海は黒潮の恩恵を受ける好漁場だ。とりわけ宇検湾は波が穏やかで、水質も安定しているため、クロマグロやクルマエビの養殖に最適だという。

「クロマグロは本来回遊魚ですが、ここでは湾内でストレスなく育てられるんです」

そう語るのは、地元漁協の幹部だ。養殖は自然環境の再現が難しいといわれるが、宇検村はその地形と海流によって「天然の養殖場」とも呼ばれている。

この豊かな海は、村にとって“目に見える資産”である。しかし、資源があるだけでは高収益は生まれない。宇検村が注目されるのは、この資産をビジネスとして磨き上げたからにほかならない。

恵まれた資源を「お金」に変えた方法

村が次に取り組んだのは、ブランド化だ。「宇検産クロマグロ」「宇検産クルマエビ」といった名称での品質訴求は、ふるさと納税返礼品を通じて全国に広まった。

若手養殖業者の一人はこう話す。

「東京の寿司店から直接『宇検のエビがほしい』って指名されるんです。ブランド化の力を実感しますね」

このブランド力は、単なる“高品質”にとどまらない。漁協が中心となり、大手商社との提携で首都圏や海外市場への販路を確立。従来の「地元市場依存」から脱却し、付加価値の最大化に成功した。

村全体で取り組む“垂直統合モデル”

宇検村の最大の強みは、養殖から販売までを村内で完結させる“垂直統合”だ。

「漁師が魚を育てるだけじゃない。漁協と一緒に、どうやって売るかまで考えるんです」

現場の漁師のこの言葉に、宇検村の強さが凝縮されている。

漁協は、稚魚や餌の共同購入だけでなく、価格交渉も一手に引き受ける。これによりスケールメリットが生まれ、個人経営では実現できない「交渉力」が地域全体に備わった。

さらに、地元の国立大学である鹿児島大学との共同研究により、餌の改良や成長スピードの最適化も進んでいる。

「昔は2年かかっていたマグロが、いまは1年半で出荷できる」と漁協幹部は胸を張る。

技術の高度化はコスト削減だけでなく、リスク管理の面でも大きな効果を発揮している。

高収入の裏にあるリスク

もちろん、成功の裏側にはリスクも潜んでいる。

第一に価格変動リスク。クロマグロは国際相場に左右されやすい。「円高になると、収益は一気に厳しくなる」と漁協幹部は語る。

第二に気候変動リスク。海水温の上昇は養殖環境に直結し、疾病リスクも増大する。村ではセンサーによる水温モニタリングや給餌管理の自動化を進めている。

第三に後継者不足。50代漁師はこう漏らす。

「息子は島に戻ってきたけれど、まだまだ若手は足りていないよ」

この課題に対し、村では研修制度や漁業体験を通じて、外部人材の呼び込みも模索している。

「宇検モデル」が示唆する地方創生のヒント

宇検村の事例は、地方創生のヒントに満ちている。

地域資産の集中と活用

宇検村は「海」という唯一無二の資産に集中投資し、ブランド力と販路を磨き上げることで差別化に成功した。これは、他の地域にも応用可能だ。たとえば、農業であれば特定の作物を高付加価値化し、販売網を組織化することで同様のモデルを構築できる。

ニッチ戦略の有効性

「量ではなく、付加価値で勝つ」という発想は、中小規模の地域や企業にこそ適している。宇検村が狙ったのは、マス市場ではなく“高級食材”という限定的だが高単価な市場。これは、地域経済のスケールに合った現実的な戦略だ。

外部知見の取り込み

宇検村の強みは、漁協・大学・商社の「三位一体」の協力体制にある。地域だけでは補えない技術や販売力を外部と組むことで、持続可能な事業基盤を作り上げている。この「オープンな地域経営」の発想は、他の産業にも転用可能だ。

宇検モデルは、漁業だけでなく農業・観光業でも展開できる。たとえば山間部の農産物でも、同じく「ブランド×販路×組織化」を徹底すれば、全国に競争力を持つ地域ビジネスが育つ可能性がある。

宇検村の事例は、地域の“見えない資産”をどうビジネスに変えるか、その実践例といえるだろう。

鈴木 健二郎

株式会社テックコンシリエ 代表取締役

知財ビジネスプロデューサー