¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Ö¤ª¤«¤·¤Î³Ø¹»¡×¹©¾ì¸«³Ø¡ÛÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤È120¡ó³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡¡¥³¡¼¥¹Á°¸å¤Î¸«¤É¤³¤í&¤ªÅÚ»ºÊÔ
¥Ñ¥¤¤Î¼Â¤ä¥¬¡¼¥Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤«¤·¤Î³Ø¹»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹©¾ì¸«³Ø¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï¡¢¤¿¤À³Ú¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò¤°¤ó¤°¤ó°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¾ì½ê¡£¤½¤ó¤ÊŽ¢¤ª¤«¤·¤Î³Ø¹»Ž£¤ò¡¢º£²ó¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥í¥Ã¥Æ¡Ö¤ª¤«¤·¤Î³Ø¹»¡×¤Î»ÜÀß¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¸«³Ø¥³¡¼¥¹¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¼Â¤Ï¡¢¸«³ØÁ°¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ä¡¢¸«³Ø¸å¤Ë¤â¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£º£²ó¤Ï¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È120%³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¹ë²Ú¤Ê¤ªÅÚ»º¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥í¥Ó¡¼¤«¤é²Ä°¦¤µÁ´³«¡ªÂÔ¤Á»þ´Ö¤â¤´µ¡·ù¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡Ö¤ª¤«¤·¤Î³Ø¹»¡×¤ËÅþÃå¤·¤Æ¥í¥Ó¡¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê¥í¥Ã¥Æ¤Î¤ª²Û»Ò¤¿¤Á¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡ª¡¡¤Ê¤ó¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë°Ø»Ò¤¬Á´Éô¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¤ª²Û»Ò¤Î·Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ñ¥¤¤Î¼Â¡×¤ä¡ÖÀã¸«¤À¤¤¤Õ¤¯¡×¤Î·Á¤ò¤·¤¿°Ø»Ò¤¬¤É¤ì¤â²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂç´î¤Ó¡ª¡¡¸«³Ø¥³¡¼¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÂÔ¤Á»þ´Ö¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¥³¥¢¥é¤ä¥È¥Ã¥Ý¤ÈµÇ°»£±Æ¤Ç¤¤ë¥Ö¡¼¥¹¤ä¡¢µðÂç¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í·¤Ó¤¬³Ø¤Ó¤ËÄ¾·ë¡ª¶µ¼¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡Ö¤ª¤«¤·¤Ê¶µ¼¼¡×¤ÎÃæ¤Ë¤âÍ·¤Ù¤ë»Å³Ý¤±¤¬¡£¶µ¼¼¤Î¸åÊý¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÅ¸¼¨¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡ÁàºîÊýË¡¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¼ê¤òÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤¶¤·¤Æ¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÁàºî´¶¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅ¸¼¨¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¤½¤ÎÆâÍÆ¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÎÎò»Ë¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¤Î¤Û¤«¡¢SDGs¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Æñ¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤âÂÎ¤ò»È¤¦Í×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Á³¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿©¤ÙÊª¤òºî¤ë´ë¶È¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ä¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é³Ú¤·¤¯¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¶µ°éµ¡²ñ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶µ¼¼¤Î¸å¤í¤ÎÊÉ¤Ë¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¡ª¡¡¸«³Ø¤ÎÁ°¸å¤Ë¤Ï¤³¤³¤Ç½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ª²Û»Ò¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÅÚ»º¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ª
Ìó60Ê¬¤Î³Ú¤·¤¤¸«³Ø¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¡¢ÂçËþÂ¤Ç¶µ¼¼¤ò¸å¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¼õÉÕ»þ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö¤ªÅÚ»º°ú´¹·ô¡×¤òÅÏ¤¹¤È¡¢Âç¤¤Ê¤ªÅÚ»ºÂÞ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡¡¤½¤ÎÆü¤Ë¸«³Ø¤·¤¿¥¬¡¼¥Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥Ñ¥¤¤Î¼Â¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¡¡¹©¾ì¸«³Ø¤¬ÌµÎÁ¤Ê¤À¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¹ë²Ú¤Ê¤ªÅÚ»º¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡ª¡¡¿Æ»Ò¤È¤â¤ËÂçËþÂ¤Çµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¢¤ê¤Ë´ó¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¸ý¡¹¤ËŽ¢¤³¤ì¤µ¤Ã¤¹©¾ì¤Ç¸«¤¿¤ä¤Ä¤À¡ªŽ£Ž¢¤³¤ì¤Ë¤â¥í¥Ã¥Æ¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡ªŽ£¤È¥í¥Ã¥Æ¤Î¤ª²Û»ÒÃµ¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥í¥Ã¥Æ¡Ö¤ª¤«¤·¤Î³Ø¹»¡×¤Ï¡¢À½Â¤¥é¥¤¥ó¤Î¸«³Ø¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤òºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ËËþ¤Á¤¿¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£
²Ä°¦¤¤¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢Í·¤Ó¤È³Ø¤Ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¤ªÅÚ»º¡£»Ò¤É¤â¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤¿¤¤¡¢¤É¤¦¤»¤Ê¤é²¿¤«³Ø¤Ó¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¡¢¤Ç¤â¤ªºâÉÛ¤Ë¤âÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Þ¤Î´ê¤¤¤ò¤¹¤Ù¤Æ³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤âŽ¢¤ª¤«¤·¤Î³Ø¹»Ž£¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
