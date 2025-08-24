Ç³ÎÁËþ¥¿¥ó¤ÇÌó850kmÁö¤ë¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¹âµé¥»¥À¥ó¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ¡ÖÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±çºÎÍÑ¡×¡ß¡ÖÎ®Îï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¡ÖMIRAI¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï
¥È¥è¥¿¡Ö¥ß¥é¥¤¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï
¡¡¥È¥è¥¿¡ÖMIRAI¡Ê¥ß¥é¥¤¡Ë¡×¤ÏEVÊÂ¤ß¤ÎÀÅ½ÍÀ¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¼ÖÊÂ¤ß¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Êäµë¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¡ÊFCEV¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏµå¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ÊÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³«È¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾å¼Á¤Ê¾è¤êÌ£¤ÈÀè¿ÊÁõÈ÷¤òÈ÷¤¨¤ë¡¢¥ß¥é¥¤¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥é¥¤¤Ï¡¢¿åÁÇ¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤¹¤ëÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼«Æ°¼Ö¡ÊFCEV¡Ë¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º4¥É¥¢¥»¥À¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¿åÁÇ¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤«¤éÀ½Â¤²ÄÇ½¤Ç¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÌÌ¤ÇÍøÅÀ¤ò»ý¤ÄÇ³ÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¿åÁÇ½¼Å¶»þ´Ö¤Ï1²ó¤¢¤¿¤ê3Ê¬ÄøÅÙ¡£BEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼°EV¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇ³ÎÁÊäµë¤¬Ã»»þ´Ö¤ÇºÑ¤ß¡¢Ä¹¤¤¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¼Â¸½¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¡Èµæ¶Ë¤Î¥¨¥³¥«¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½éÂå¤Ï2014Ç¯¤ËÅÐ¾ì¡£¸½¹Ô¤Î2ÂåÌÜ¤Ï2020Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4975mm¡ßÁ´Éý1885mm¡ßÁ´¹â1470mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2920mm¤È¤¤¤¦Æ²¡¹¤¿¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®·¿¡¦¹â½ÐÎÏ²½¤·¤¿È¯ÅÅÁõÃÖ¡ÖFC¥¹¥¿¥Ã¥¯¡×¤ÈºÇÅ¬ÇÛÃÖ¤Î¿åÁÇ¥¿¥ó¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢Á°¸å50:50¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê½ÅÎÌÇÛÊ¬¤ò³ÎÊÝ¡£¾å¼Á¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤Èµ¤»ý¤Á¤Î¤è¤¤¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯É÷¥ë¡¼¥Õ¤ÈÄ¥¤ê¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥É¤Ç¡¢Î®Îï¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤òÎ¾Î©¡£
¡¡±Ô¤¯¿¤Ó¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Õ¥ëLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤Ï¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤ºÀº×û¤Ê´ãº¹¤·¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²£°ìÊ¸»ú¤Î¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤È¿²¤«¤»¤¿C¥Ô¥é¡¼¤Ï¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¥ï¥¤¥É¡õ¥í¡¼¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¤ò¤è¤êÆÃÄ§Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢»ëÇ§À¤ËÍ¥¤ì¤ë12.3¥¤¥ó¥ÁTFT¥«¥é¡¼¥á¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢64¿§¤Î¼¼Æâ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¡£
¡¡²÷Å¬ÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ä¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç²èÌÌÁàºî¤Ê¤·¤Ë¥É¥¢¤Î¥í¥Ã¥¯¡¢¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¡¢»ÏÆ°¤Þ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¡¼¤â¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÅÙ±¿Å¾»Ù±ç¡Ö¥È¥è¥¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇ¿·¤Î¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Àè¹Ô¼Ö¤ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¸ºÂ®¤ä¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Áàºî¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¡×¤Îµ¡Ç½¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤Î½ÂÂÚ»þ¤Ë°ìÄê¾ò·ï¤Ç±¿Å¾Éé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ö¡Ê½ÂÂÚ»þ»Ù±ç¡Ë¡×¤ä¡¢¥ê¥â¡¼¥ÈÁàºî¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ê¼«Æ°Ãó¼Ö¡Ë¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Ãó¼Ö¤ò´Þ¤àÆü¾ï¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬´øÈ¯¤·¤¿Ç³ÎÁÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥È¥è¥¿¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥»¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡ÊTFCS¡Ë¤òºÎÍÑ¡£
¡¡Âçµ¤¤«¤é¼è¤ê¹þ¤ó¤À¶õµ¤¤È¹â°µ¿åÁÇ¥¿¥ó¥¯¤«¤é¤Î¿åÁÇ¤òFC¥¹¥¿¥Ã¥¯¤ËÁ÷¤ê¡¢²½³ØÈ¿±þ¤òÈ¯À¸¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤¿ÅÅµ¤¤ò¥â¡¼¥¿¡¼¤ËÁ÷¤ê¡¢¥¯¥ë¥Þ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¿å¤Ï¼Ö³°¤Ø¤ÈÊü½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¥é¥¤¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤Û¤Ü¤³¤Î¿å¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ°ÎÏ¸»¤Ç¤¢¤ëFC¥¹¥¿¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°ì¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â½ÐÎÏ¡¦ÄãÇ³Èñ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹â°µ¿åÁÇ¥¿¥ó¥¯¤ÎÍÆÎÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿åÁÇ¤òËþ½¼Å¶¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤ÏºÇÂçÌó850km¡£Ç³ÎÁ¾ÃÈñÎ¨¡ÊÇ³Èñ¡Ë¤Ï¡¢152km¡¿kg¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏFR·Ï¹âµé¼ÖÍÑTNGA¡ÖGA-L¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤äÀÅ½ÍÀ¤òËá¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡ÖG¡×¤È¡ÖZ¡×¤Î2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¾åµéZ¤Ë¤Ï¹õ´ðÄ´¤Ç¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡ÖBLACK PACKGE¡×¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï726Ëü1000±ß¤«¤é861Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
´Ä¶ÀÇ½¤òºÇÁ°Àþ¤ÇÂÎ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢Áö¤ê¤ÈÀè¿ÊÁõÈ÷¤òËá¤¾å¤²¤¿¡È¿·»þÂå¤Î¹âµé¥»¥À¥ó¡É¤¬¡¢¥ß¥é¥¤¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£