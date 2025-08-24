ファンキー加藤「#日米通算200勝まで #あとひとつ」MV出演の投手を2ショット添えエール「音楽と歌詞と色々な想いが重なってエモすぎる〜」「神の子だから大丈夫」
FUNKY MONKEY BΛBY'Sのファンキー加藤（46）が21日、自身のインスタグラムを更新。同日に4月以来の勝利を挙げ、日米通算199勝目を飾った“マー君”こと読売ジャイアンツの田中将大投手（36）との2ショットを添え、エールを送った。
【写真】「#日米通算200勝まで #あとひとつ」2ショットで田中将大投手にエールを送ったファンキー加藤
田中投手は、楽天在籍時代の2010年にFUNKY MONKEY BΛBY'Sがリリースした大ヒット曲「あとひとつ」のMVに出演したことで話題となった。加藤は「#田中将大 #マー君 #日米通算200勝まで #あとひとつ #がんばれ」などのハッシュタグとともに、2ショットを投稿。写真の撮影時期は投稿内では言及されていないが、加藤は楽天イーグルスのユニフォームを着用しており、田中投手と並んで「1」のポーズをしている。
また1つ前の投稿では、同曲がストリーミング1億再生を達成したことを、田中投手の写真を添えて報告していた。
この投稿にファンからは「マー君は神の子だから大丈夫 ホントのあとひとつ 頑張ってくださいね」「あとひとつ、音楽と歌詞と色々な想いが重なってエモすぎる〜」「今日という日にマー君の吉報！!200勝まであとひとつ 目には見えない縁や絆!!何かものすごいものを感じます」「マー君なら必ずやってくれると信じてます あとひとつ」「素敵写真!!がんばれーー!!」などのコメントが寄せられている。
