マレーシア観光芸術文化省ウィーク / 岩下の新生姜タルタル 厚切りハムカツとドライカレー弁当【まとめ記事】
ステージで魅せる、民族舞踏団。10月の万博閉幕まで毎日ステージパフォーマンスが行われる
2025年8月18日（月）〜23日（土）、大阪・関西万博のマレーシアパビリオンにて「マレーシア観光芸術文化省（Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia、略称MOTAC）ウィーク」を開幕する。会期中は、民族舞踊や伝統音楽、料理デモンストレーション、工芸ワークショップ、現代アート実演など、マレーシアの多彩な文化を一度に体感できる特別イベントを実施。2026年の「マレーシア観光年（Visit Malaysia 2026）」に向け、文化と観光の魅力を世界に発信する。なお、会期中には観光・教育・MICE分野の関係者向け商談会も実施し、交流の機会を提供する。
岩下食品株式会社と株式会社塚田農場プラスは、岩下食品の代表商品「岩下の新生姜」を使用した「岩下の新生姜タルタル 厚切りハムカツとドライカレー弁当」をコラボレーションにより商品化、塚田農場プラスから2025年8月19日に発売した。「岩下の新生姜タルタル 厚切りハムカツとドライカレー弁当」は、駅ナカや百貨店内に展開する「塚田農場OBENTO＆DELI」「つかだ」「濃厚卵のごちソース タルタルファクトリーby塚田農場」の9店舗ならびに塚田農場の宅配弁当でも購入できる。塚田農場プラスと岩下の新生姜のコラボ弁当は、「岩下の新生姜入りタルタル 若鶏のチキン南蛮弁当」に続く第2弾となる。
■サッと引き出せる！スライド式プリンタスタンド
サンワサプライ株式会社は、デスク下スペースを有効活用できる、キャスター付きプリンタスタンド「LPS-12〇Uシリーズ」を発売した。ウレタンキャスターを採用し、床を傷つけにくく、引き出しや掃除、レイアウト変更もスムーズに行える。使用しない時はデスク下に収納できるので、部屋を広く使える。
■マレーシア館で、8月18日開幕！「マレーシア観光芸術文化省ウィーク」【大阪・関西万博】
■塚田農場×岩下の新生姜コラボ弁当第2弾！「岩下の新生姜タルタル 厚切りハムカツとドライカレー弁当」
■NASやクラウド接続を劇的に高速化！ORICO Thunderbolt 3 10GbE イーサネットアダプター
ORICO（オーリコ）は、Thunderbolt 3 10GbEイーサネットアダプターの期間限定キャンペーンを実施中です。本製品は、10Gbpsの超高速有線LAN接続を実現し、NAS（ネットワーク接続ストレージ）、大容量ファイル転送、4K/8K動画編集など、高帯域幅を必要とするプロフェッショナルユースケースに最適だ。Amazon Japan限定で、2025年8月24日23:59まで、原価26,980円→17,936円（約34%OFF）で提供される。
■重機や特殊車両にも、しっかり取り付けできる！ドリンク＆小物ホルダー
サンワサプライ株式会社は、特殊車両や棚の柱に巻き付けて固定できるドリンクホルダー「PDA-STN80BK」を発売する。耐久性に優れたシリコンラバーを採用し、ドリンクホルダーとしてはもちろん、ペンやスマートフォンなど様々なアイテムを収納でき、作業現場や倉庫での利便性を高める。直径15cm（外周47cm）までのフレームや柱にシリコンラバーを巻きつけて固定できる。シリコンラバーは縦・横に向きを変えて使用できる。本体背面にもシリコンを使用しているので、リフトなどの振動のある特殊車両にもしっかり固定できる。
■マレーシア館で、8月18日開幕！「マレーシア観光芸術文化省ウィーク」【大阪・関西万博】
■塚田農場×岩下の新生姜コラボ弁当第2弾！「岩下の新生姜タルタル 厚切りハムカツとドライカレー弁当」
■NASやクラウド接続を劇的に高速化！ORICO Thunderbolt 3 10GbE イーサネットアダプター
■重機や特殊車両にも、しっかり取り付けできる！ドリンク＆小物ホルダー
