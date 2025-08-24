¡Ú ÉÍºê¤¢¤æ¤ß ¡Û ¡ÖËÜµ¤¤Î¿Í´Ö¤¬½¸¤Þ¤êÁ´ÎÏ¤Ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¡¢¡¢¤ÈÁá¤¯¤â´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤½¤¦¡× ¡Ö2025Ç¯¤Îa-nation¤É¤¦¤«¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯!!!!¡×
ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
²Æ¥Õ¥§¥¹¡Öa-nation 2025¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÉÍºê¤¢¤æ¤ß ¡Û ¡ÖËÜµ¤¤Î¿Í´Ö¤¬½¸¤Þ¤êÁ´ÎÏ¤Ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¡¢¡¢¤ÈÁá¤¯¤â´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤½¤¦¡× ¡Ö2025Ç¯¤Îa-nation¤É¤¦¤«¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯!!!!¡×
ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤Îa-nation¤Ï¤â¤ÎÀ¨¤¤¡£±é¼Ô¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤°Ù¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢¿¿·õ¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤Î¤Çº£¤Ï¤Þ¤À¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÁ´¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾õ¶·¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿²è¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÁÏ¤ê¿Ê¤á¤ë»ö¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Åö½é¤ï¤¿¤·¤ÎÇ¾Æâ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿»ö¤ò´û¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖËÜµ¤¤Î¿Í´Ö¤¬½¸¤Þ¤êÁ´ÎÏ¤Ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¡¢¡¢¤ÈÁá¤¯¤â´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤½¤¦¡£¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë¡Ö¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¤À¤±¤Ç¤ÏÌµ¤¤(¥ÉÇÉ¼ê¤ÏÌÞÏÀ¤Ê¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡¢½é¤á¤Æ¥È¥é¥¤¤¹¤ëÆÃ¸ú¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯½ª»ÏÇÉ¼ê¤Ç¤¹)¡¢¤Ê¤ó¤Ä¡¼¤Î¤«¤Ê¡¢¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦Â¶¡¹¤ÎÊª¸ì¤òÂ¶¡¹¤ÎÇØÃæ¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤é´¶Æ°¤¹¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤éÉ¬¤ºÅÁ¤ï¤ë!!2025Ç¯¤Îa-nation¤É¤¦¤«¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯!!!!¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀâ¤Î²Æ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Çº£¤«¤é¥½¥ï¥½¥ï¤¹¤ë¡¡¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç°ìºÂ¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´Ñ¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤è¡¼¡×¡¦¡Ö¥ÉÇÉ¼ê¤Ë¤«¤Þ¤·¤Æ¡¼¡ª¡ª ¡¡¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤Î²Æ¡¡Ì¥¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¡¦¡Ö¤³¤ÎÉ½¸½¤¬Íè½µ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤É¤ó¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ë¤«³Î¤«¤á¤Ë»²Àï¤·¤Þ¤¹¡¡ayu¤ÎÂ¤¤ëÀ¤³¦¤¬Âç¹¥¤♥¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Æ¤ÎÂç·¿Ìî³°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Öa-nation 2025¡×¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡¢£¸·î£³£°Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦£³£±Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£··î¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Öa-nation¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌ´¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Ì´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹ÍÍ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò´Ñ¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢Ì´¤Ï³ð¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹ÍÍ¤Ë¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤Ê¤É¤Ê¤ó¤Æ»ö¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËºÇ¶¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤óÃ£¤ÎÁ´ÎÏ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£Ç¯¤âa-nation¤À¤«¤é¤³¤½¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤ë¡ØÌ´¡Ù¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û