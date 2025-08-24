◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２３日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３点を追う６回２死一塁で迎えた３打席目はフェンス際まで運ぶ特大センターフライに倒れた。

相手先発は変則左腕コルテス。初回先頭の１打席目は外角低めのスイーパーにおよがされて、空振り三振。両軍無得点で迎えた４回先頭の２打席目は右直に倒れていた。打線は６回１死まで完全投球されていたが、８番ロハスが待望の右前打でチーム安打が飛び出した。

前日２２日（同２３日）の敵地・パドレス戦では「１番・ＤＨ」で２日ぶりに先発出場し、３打数無安打１四球。８月の全１９試合で出場を記録したが、打線は相手先発のダルビッシュ有投手（３９）に６回までソロ弾による１安打１点に封じられ“完敗”を喫し、宿敵に今月１５日以来、７日ぶりに同率首位に並ばれていた。

今季最後の直接対決となる首位攻防戦２戦目。試合前はグラウンドに出てキャッチボールで調整した。グラウンドに出ると、前日２２日（同２３日）に対戦したダルビッシュ有投手（３９）と再会し、ガッチリ握手を交わして談笑していた。