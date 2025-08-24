一夜にして日本代表の主力選手たちに、アクシデントが頻発した。２３日の各国リーグで先発出場した日本代表選手たちに、負傷による途中交代が続いた。９月に日本代表は米国遠征を行い、メキシコ、米国という親善試合を戦うが、メンバー発表を前に森保一監督には再考が求められる可能性が高まった。

最も状態が懸念されるのがホッフェンハイムのＤＦ町田浩樹だ。今夏、ベルギー１部サンジロワーズから加入したセンターバックは、レバークーゼン戦で先発出場。しかし前半４０分、右サイドのカバーに走った際に、相手選手と左足が強く接触。左膝を押さえてピッチにうずくまると、一度は立ち上がったが再びピッチに倒れ込んだ。スタッフに両肩を抱かれてピッチを後にし、無念の交代となった。

町田の状態について、ホッフェンハイムのイルツァー監督は「診断結果を待つしかないが、長期離脱になる可能性が高い」と語ったとドイツメディアで報じられており、深刻な負傷の可能性も。現在、森保ジャパンはＤＦ陣に負傷者が多く、冨安健洋（アーセナルを退団し無所属）、伊藤洋輝（バイエルン）、高井幸大（トットナム）が９月の招集は見送られるとみられる。さらに町田も招集不可となれば、ＤＦラインに不安を抱えて重要な親善試合に臨むことになる。

またチームの心臓部と言えるボランチのふたりも、途中交代を余儀なくされた。リーズＭＦ田中碧は、アーセナル戦に先発出場したが、０―４とリードされた後半１３分に交代。合直後の会見で田中の故障箇所について聞かれたファルケ監督は「前半にタックルをして（右ひざの）じん帯に問題が発生した。初見は軽傷の印象だが、懸念もある。今後の経過を見守る必要がある」と発言。攻守の鍵を握る２６歳日本代表ＭＦの精密検査の結果が朗報であることを強く望んだ。

またポルトガル１部スポルティングＭＦ守田英正も、ナシオナル戦の前半３２分に途中交代。ポルトガルメディアでは、体の不快感を訴えたことが報じられた。日本代表の中盤では、クリスタルパレスＭＦ鎌田大地も負傷中。北中米Ｗ杯まで１年を切ったタイミングでＷ杯本番と開催地の米国で行う貴重なテストマッチを前に、森保監督にとっては頭の痛い状況が起こっている。