¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¡¢¾¾Á°ÈÍ¤Î¹¾¸ÍµÍ¤á²ÈÏ·¡¦¾¾Á°×¢Ç¯¤ò±é¤¸¤¿¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡Ê38¡Ë¡£¤â¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤Î·Ý¿Í¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÇÐÍ¥¶È¤ÇË»¤·¤¯¡¢¤«¤ÎÅÏÊÕ¸¬¤Ë±éµ»»ØÆ³¤Þ¤ÇÀÁ¤¦¤¿¤½¤¦¤Ê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÈþ¤·²á¤®¤ëÊ¡¸¶ÍÚ¤Ë¥É¥®¥Þ¥®¤¹¤ë¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯
¡ÖNHK¤ÎÊý¤«¤é¤â¡È¥É¥Ã¥¥ê¤«¤â¡É¤È¡×
¡Ö×¢Ç¯¤Ï°Ì¤Î¹â¤¤Ìò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ø¤ê¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤È½îÌ±¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£×¢Ç¯Ìò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òºÆÅÙÄº¤¤¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¼«¿®¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤Ê¤ó¤È¤â¾Ã¤¨Æþ¤ê¤½¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¤³¤¦¸ì¤ë¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤Ï¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¥ª¥É¥ª¥É¤·¤¿µ¤¼å¤ÊµóÆ°¤ò¸«¤»¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¸¤Ä¤ÏNHK¤ÎÊý¤«¤é¤â¡È¡ÊÂç²Ï½Ð±é¤Ï¡Ë¥É¥Ã¥¥ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¤¤¿¤º¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£»£±Æ¸½¾ì¤ËÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¦¤½¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Î¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤«¡¢º£Ç¯¤ÏÂç²Ï¤ò´Þ¤áÁá¤¯¤â6ËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£º£½Õ¤Ë¤ÏÃ±È¯¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Î¿å¸ÍÁÒ¤µ¤ó¡×¡ÊBSÆü¥Æ¥ì¡Ë¤Ç½é¼ç±é¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿¡£¤¬¡¢¤´ËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡¢
¡Ö±éµ»¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²¿¤Ê¤Î¤«Á´Á³Ê¬¤«¤é¤º¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡Ö×¢Ç¯¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤Ë¡×
¡¡¤½¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨ÀÚ¤ì¤º¤Ë¡¢Âç²Ï¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ïµ¤¼å¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¡£
¡ÖÅÄ¾Â°Õ¼¡Ìò¤ÎÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¤Ë¡È±éµ»¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡È¼ÁÌä¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤·²á¤®¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¡É¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡È¤½¤ó¤ÊÆñ¤·¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤ÈÍ¥¤·¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤ÈËÍ¤Ê¤ê¤Ë²ò¼á¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡È¤ª¤Ã¡¢¸µµ¤¤«¡©¡É¤Èµ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢µ¤ÇÛ¤ê¤â¤¹¤´¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡×¢Ç¯¤Î·»¤ÇÎä¹ó¤Ê¾¾Á°ÈÍÅö¼ç¡¦¾¾Á°Æ»×¢¤ò±é¤¸¤ë¡¢¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢
¡ÖÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¡ÈÄï·¯¡Ê¤ª¤È¤¦¤È¤®¤ß¡Ë¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿±éµ»¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢¤¨¤Ê¤ê¤µ¤ó¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¡È¤³¤ï¡¼¤Ã¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡×¢Ç¯¤òËÝÏ®¤¹¤ë²Ö³¡Ìò¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¤Ë¼ê¤ò°®¤é¤ì¤ë¡ÈÌòÆÀ¡É¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ê¤ò°®¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢ËÍ¤Ê¤ó¤«¤¬¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤»×¤¤¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡£Ê¡¸¶¤µ¤ó¤¬´ñÎï²á¤®¤Æ¡¢×¢Ç¯¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´À¤È¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¿¦¶È¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤«¥Ï¥±¥ó
¡¡ÇÐÍ¥¶È¤Ç¤Ï¥É¥é¥ÞËÜ³Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3Ç¯¼å¤ÇÂç²Ï½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹½çÉ÷ËþÈÁ¤Ö¤ê¡£¤À¤¬¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¹¤é¤¯²ê¤¬½Ð¤º¡¢2020Ç¯¡¢¹âÀì»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤È8Ç¯´ÖÁÈ¤ó¤À¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¡£M-1¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤ÎYouTube¤ËÅÐ¾ì¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤«¤é¤ªÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤¿¤À¡¢
¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢Æ¬¤Î²óÅ¾¤¬¼«Ê¬¤È¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦·Ý¿Í¤ÏÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤«¤é¤Ï·Ý¿Í¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¸ª½ñ¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¡×¡©
¡Ö±éµ»¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ÈÌ¾¾è¤ë»ñ³Ê¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿¦¶È¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤«¥Ï¥±¥ó¤À¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ª»Å»ö¤Ë¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£ÇÐÍ¥¤Î¤ª»Å»ö¤¬º£¸å¤âÍè¤ë¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»Å»ö¤¬ÌÀÆü¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÉÔ°Â¤Ê¤Î¤ÇÀè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¼«µÔÅª¤ËÏÃ¤¹Èà¤Ë¤â¡¢ÌÜÉ¸¤¬°ì¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥¸¥ã¥ó¥´ ·Ò¤¬¤ì¤¶¤ë¼Ô¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¡¢¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦L¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬¹õ¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆ±Ë¦¤Î¹õ¿Í¤òÎ¢ÀÚ¤ë±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÌòÊÁ¤Ï²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¿Í¤ò°ú¤¹þ¤à±éµ»¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡·Ý°è¤ò¹¤²¡¢¤¤¤Ä¤«¸«¤ë¼Ô¤ò¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¡×¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¡£
