¡Ö¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¼¯»ùÅç¿·¹Á¶á¤¯¤Î³¤¤Ç¿È¸µÉÔÌÀÃËÀ¤Î°äÂÎ¡¡¼¯»ùÅç»Ô
¼¯»ùÅç»Ô¤Î¼¯»ùÅç¿·¹Á¶á¤¯¤Î³¤¤Ç£²£´Æü¸áÁ°¡¢ÃËÀ¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅç³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²£´Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤¹¤®¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¼¯»ùÅç¿·¹ÁËÌËÉÇÈÄé¶á¤¯¤Î³¤¤Ç¡¢¡Ö¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¤â¤Î¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤òÁ¥¤ÇÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é118ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³¤ÊÝ¤ä¾ÃËÉ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÃËÀ¤¬°ú¤¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÇ¯Îð¤¬ÉÔÌÀ¤Ç¡¢ÀÖ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È³¥¿§¤ÎÃ»¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£
³¤ÊÝ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°äÂÎ¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿ôÆü¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»à°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
