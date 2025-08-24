20²óÌÜ¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºËßÍÙ¤ê¡×³«ºÅ ¥É¥é¤¨¤â¤óÅÐ¾ì¤ËÇ®µ¤¹â¤Þ¤ë
¡¡Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºËßÍÙ¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íá°á»Ñ¤ÇËßÍÙ¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó²»Æ¬¡×¤òÍÙ¤ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á
¡¡¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºËßÍÙ¤ê¡×¤Ïº£Ç¯¤Ç20²óÌÜ¤Ç¤¹¡£ÅÔ¿´¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËßÍÙ¤ê¤È¤·¤ÆÏ»ËÜÌÚ¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÎÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÂç¤¤ÊÏ¦¤¬ÆÃÀß¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤òÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤âÍá°á»Ñ¤Ç²¿½Å¤â¤ÎÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍÙ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍÙ¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê»Ò¤É¤â¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¤Ç®µ¤¤Ç¡¢¿Í¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÊý¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤âÂ¿¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ï»ËÜÌÚ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ò¤¹¤´¤¤´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÊÉã¿Æ¡Ë
¡¡²ñ¾ì¤Ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤¯¤ó¡¢¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤è¤ê°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢Á´°÷¤Ç¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó²»Æ¬¡×¤òÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
六本木ヒルズ盆踊りは24日も開催されます。