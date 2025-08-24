¿¼ÅÄ¶³»Ò¡¡15ºÐ¤Ç¤ÎÂçÌò¤Ë¡ÖËèÆü¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êµ²±¤¬¡×¤È¹ðÇò¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ê42¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡Ê¸å11¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£15ºÐ¤Ç¤ÎÂçÌò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡1996Ç¯¡¢Âè21²ó¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ç2Ëü¿Í¶á¤¤±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£1998Ç¯¡¢¶â¾ëÉð¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¿ÀÍÍ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇHIV¤Ë´¶À÷¤¹¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¤ò±é¤¸¡¢°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î»Ñ¤Ë¡¢ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤Ï¡Ö¤³¤ì15ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¡©ÂçÌò¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È´¶¿´¡£¿¼ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¤â¤¦¡¢ËÜÅö¤ËËèÆü¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êµ²±¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î»þ¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¡Ö¸½¾ì¤È¤«¤Ç¤â¿§¡¹¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤¯¤µ¤óÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¼ÅÄ¡£¡Ö¡È¤ªÁ°¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ê¤ó¤«¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡È¤¸¤ã¤¢Âå¤ï¤ê¤Î¿Í¤ËÍê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢Åçºê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡×¡£YOU¤â¡Ö¤½¤¦¤è¤Í¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ï¤è¤Í¡£ÀµÏÀ¤è¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£