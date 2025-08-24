将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」決勝戦、チーム藤井 対 チーム天彦が8月23日、東京・将棋会館内の特設スタジオで指され、佐藤天彦九段（37）が率いるチーム天彦がフルセットの5ー4で勝利し初優勝を飾った。今大会の個人賞は、チーム天彦の増田康宏八段（27）が最多勝、最多対局賞、予選最高成績賞の3冠を獲得。10勝1敗の勝率.909と圧巻の成績を飾った藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）は最高勝率賞に輝いた。

【映像】藤井七冠の“超・負けず嫌い”発言

チーム天彦の初優勝に大きく貢献した増田八段が、堂々の三冠王となった。リーダーの佐藤九段から“ヘッドハンティング”される形でチーム入りした増田八段だったが、元来持ち合わせていた早指し適性をより開花させるように大躍進。勝ち頭として勝って勝って勝ちまくり、予選では8勝1敗で予選最高成績賞、さらに決勝戦までの成績を含めた通算12勝2敗で最多勝と最多対局賞を受賞した。

増田八段は、「今年は自分でもかなり手が見えていた」とコメント。さらに、「天彦リーダーや広瀬さん（章人九段）も自分を送り出せたことが結果に繋がったと思うので、チームのおかげと感謝しています」と語り、満面の笑顔を浮かべていた。

また、準優勝だったチーム藤井から、藤井竜王・名人が10勝1敗の勝率.909で最高勝率賞を獲得。表彰式では、「嬉しく思っています。今年は斎藤（慎太郎）八段と古賀（悠聖）六段とチームを組んで、和やかで楽しい雰囲気の中で戦うことができた。チームのお二人にも気持ちよく送り出してもらったことが良い結果にもつながったと思う」と語っていた。

激戦を繰り広げたチーム藤井とチーム天彦だったが、個人賞争いが注目を集めた藤井竜王・名人と増田八段の対戦は実現せず。これに、藤井竜王・名人は表情を崩し、「増田八段と当たりたかったです！（笑）」と発言。“超・負けず嫌い”の顔をのぞかせファンを爆笑させていた。

さらに、大会初出場の中で最高勝率だった棋士に送られる敢闘賞は、チーム稲葉の吉池隆真四段が輝いた。吉池四段は、予選3試合で4勝4敗、勝率.500だった。20歳の新鋭は、「受賞は嬉しいですが、お二人（藤井竜王・名人と増田八段）の成績を聞いてからだと隠れたいような気持ちです…（笑）」。それでも「個人としては全力を尽くせた。ニコニコと将棋を指せるってこんなに楽しいんだなっていうことをこの大会で学ぶことができた。楽しい大会でした」と晴れやかな表情で大会を振り返っていた。

◆ABEMAトーナメント2025 第1、2回が個人戦、第3回から団体戦になり今回が8回目の開催。ドラフト会議にリーダー棋士7人が参加し、2人ずつを指名、3人1組のチームを作る。残り1チームは指名漏れした棋士が3つに分かれたトーナメントを実施し、勝ち抜いた3人が「エントリーチーム」として参加、全8チームで行われる。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出する。試合は全て5本先取の9本勝負で行われ、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）