·úÀßÃæ¤Î¶¶¤¬ÊøÍî 12¿Í»àË´¡¢4¿Í¹ÔÊýÉÔÌÀ Ãæ¹ñÀ¾Éô¡¦ÀÄ³¤¾Ê
¡¡Ãæ¹ñÀ¾Éô¤ÎÀÄ³¤¾Ê¤Ç·úÀßÃæ¤Î¶¶¤¬ÊøÍî¤·¡¢ºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿12¿Í¤¬»àË´¡¢4¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃæ¹ñÀ¾Éô¤ÎÀÄ³¤¾Ê¤Ç22ÆüÌ¤ÌÀ¡¢²«²Ï¤Ë·úÀßÃæ¤Î¹âÂ®Å´Æ»ÍÑ¤Î¶¶¤¬ÊøÍî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·úÀßÃæ¤Î¶¶¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¥¤¥ä¡¼¤¬ÃÇÎö¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·úÀßºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºî¶È°÷12¿Í¤¬»àË´¤·¡¢4¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µÅö¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¶¶¤Ï»ÍÀî¾Ê¤ÈÀÄ³¤¾Ê¤ò·ë¤ÖÁ´Ä¹Ìó1600m¤Î¹âÂ®Å´Æ»ÍÑ¤ÎÅ´¶¶¤Ç¡¢µîÇ¯¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ê8·îËö¤Ë´°À®¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¶É¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë