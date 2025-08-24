図々しい義母との関わり方に、悩んでいる人は多いと思います。義母という手前、邪険に扱うこともできず、会うたびに義母のペースにのまれてストレスが溜まる……なんてことがデフォルトになっていると、もはや義母の思うツボ。なんとかして回避したいですが、それがまた難しいんですよね……。今回は、図々しい義母の空気の読めない行動に驚いた話をご紹介いたします。

母がいるのに家に侵入

「義母の図々しさと空気の読めなさには、ウンザリしています。ある日、母がうちに遊びにきてくれて久しぶりに2人で料理をして、親子の時間を楽しんでいたんです。すると、近所に住む義母がアポなし訪問……。連絡なしで来るのはやめてほしいと何度も言ってるのに、毎回アポなし訪問をしてくるのもストレスで。でもこの日は母も来てたし邪魔されたくなかったので『すみません、お義母さん』『今日は実家の母が来てまして……』とやんわり断ったら、『ちょうどいいじゃない！』『久しぶりにご挨拶したいわ』と返されました。どうしても嫌だったから『今日はおかまいもできないと思うので……』と伝えても『いいじゃない』と言ってズカズカと家に入ってきてあ然……。結局母と私と義母の3人でごはんを食べることになって最悪でしたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ なんて図々しいのでしょうか……。普通なら親子の時間を邪魔しないように配慮しますよね。

