クルマは走れば走るほど汚れるものです。ただ、自宅にカーシャンプーなど自動車専用の洗剤を持っていない人もいないわけではありません。たとえばその代わりに、「食器用洗剤」を使って洗車するのは有効なのでしょうか。

洗車に関する技能や知識などに詳しい有識団体の担当者によると、食器用洗剤、カーシャンプーともに、その多くは同じ中性洗剤なので「カーシャンプーの代わりにならないことはない」とのこと。ただ、「使いにくいですよ」と話します。

というのも、食器用洗剤はおもに動植物由来の油を落とすことに重点を置いているのに対し、カーシャンプーは鉱物由来の油を効率よく落とすことに重点を置いているためだそうです。クルマの汚れはほとんどが鉱物由来であることが多く、たとえばガラスの油膜や水アカも、それ専用の洗剤に比べると食器用洗剤は落としにくいのだとか。

また、カーシャンプーと比べ食器用洗剤は、すすいだ際の泡切れが悪く、洗剤成分が残ったまま乾き、洗いムラのように白っぽく残る可能性も高いとのことです。

カー用品店の担当者も、食器用洗剤、カーシャンプーとも界面活性剤が汚れを浮き上がらせ、落としやすくするのは同じ、としつつも「食器用洗剤はその成分が強く、長期的には塗装を劣化させる恐れもあります」と話します。カーシャンプーは界面活性剤が少なく、シリコンやワックスなど塗装を保護する成分が入っていたり、撥水などの機能性がプラスされていたりと、クルマ用に特化した工夫がなされているそうです。