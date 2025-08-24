

「お金を稼いでいる男性に養ってもらう」をテーマに40代で婚活を開始した美穂さん。マチアプで理想の相手と巡り合うための秘策とは？（イラスト：堀江篤史）

人は幸せになるために結婚をする。しかし、どんな相手とのどのような結婚生活が自分を幸せにするのかがわからないことが多い。筆者のように離婚などの手痛い失敗をしてから初めて少しだけわかる場合もある。

結婚への「物心」がつくのが遅かったと自嘲する松井美穂さん（仮名、48歳）は、4年前の結婚によって「思ってもいなかった幸せな未来を生きている」と感じている。マッチングアプリで出会った個人投資家の夫から深く愛され、専業主婦ではなく「ヒモのような暮らし」をしているのだ。

「家事も何もやらなくていい」理想の結婚生活

夫の和彦さん（仮名）は3歳年下。以前は首都圏に飲食店を数店舗運営しており、その売却益と親からの遺産を元手にした株式投資だけで生計を立てている。健康と美容以外にはお金を使いたがらない倹約家だが、家賃を含めた2人分の生活費はすべて負担。料理はプロで、基本的に自宅にいるので美穂さんには「家事も何もやらなくていい」と言っている。美穂さんにも投資の手ほどきをして、その利益はすべて美穂さんのお小遣い。自分と違って旅行好きの妻が1週間ほど家を空ける際も「行っておいで」と快く送り出しているらしい。

のんびり暮らしたい人にとっては天国のような結婚生活を送っている美穂さん。若い頃からそのような志向だったわけではない。都内の女子大を卒業後は大手のセレクトショップに就職した。12年間は店舗での接客業務に明け暮れ、その経験を生かしてファッション系の人材紹介会社に転職。のべ数千人を面接したと振り返る。仕事にまい進していた日々だったのだ。

「そのときどきで付き合っている人はいました。でも、私は結婚に興味がなかったんです。仕事と遊びが楽しくて……。姉と弟は早くに結婚していて子どももいます。両親は『あの子だけどうして』と心配していたようです」

母親からのプレッシャーもあり、35歳のときに結婚相談所に登録。3人ほどとお見合いをしたが、「自分の話ばかりをする50代」などには興味がわかずに退会してしまった。

「母からは『家のことをちゃんとやれない女は結婚できない』と言われ、仕事と遊びばかりやっていて家事力の低い私には無理だと思ったからです。ちょうど40歳になっていたので、仕事に専念しようと思って個人向けのファッションコーディネートの分野で起業しました」

「ヒモになる」を目標に本気で婚活を始める

しかし、事業はなかなか軌道に乗らず、1年ほどで美穂さんは疲れ果ててしまう。そして、「お金を稼いでいる男性に養ってもらう」をテーマにして再び婚活を始める。

「私は一生バリバリ働くのは無理だと思い知ったからです。母は主婦だけでなく教師としても優秀で、祖母は旅館の創業者です。働かざる者食うべからず、という家庭の雰囲気の中で育ちました。でも、家族に忘れられがちな祖父は祖母のヒモみたいな人だったんです。私は祖父の血が濃いんだ、愛でられるだけで暮らしていける結婚はないかな〜と思いました」

極楽とんぼな発想に聞こえるが、好きなファッションビジネスの分野で起業まで経験し、自分の限界を知ったからこその悟りだったのかもしれない。ようやく結婚に本気になった美穂さん。顧客層の設定とアプローチ、絞り込みなどのビジネス経験はマッチングアプリを使った婚活にも大いに役立った。

「狙う相手は決まっていました。年収800万円以上で、ありのままの私を気に入ってくれること。この2点が揃っていて、キスができる程度の外見。他の条件はすべて外しました。私は44歳になっていたので『いいね』などはもらえないことはわかっています。自分からどんどん『いいね』を押して、私を気に入ってくれる人に会うことに決めました。プロフィールやメッセージに嘘は書きません。気に入られるように無理をすることに意味はないからです」

探す相手に会うための努力は惜しまないが自分を飾ることはしない。20年ほど働き続けて「ヒモになる」と決めた美穂さんが思い至った境地である。

マチアプでもビジネス経験を生かしてアプローチ

「1日に200ぐらいの『いいね』を送っていました。起業したときもお客さんを探すためにSNSでそれぐらいの数はこなしていたので何でもありません。1割ぐらいの男性からは『いいね』が返ってきました。そのうち気づいたことがあります。仕事ができて稼いでいる男の人は朝が早いことです。朝5〜7時をいいね活動に充てることにして、この時間にオンラインになっている男性に集中的にアプローチ。リアルタイムで『いいね』が来ると嬉しいらしく、マッチング率も上がりました」

マッチングしてやりとりをして会った男性3人のうちの1人が和彦さんだった。初対面から卓球をしに行き、美穂さんは心地よさを覚えた。

「スポーツは本性が出やすいですよね。絶対に勝とうとむきになったり、まったくやる気がなかったり。彼は卓球が上手ですが、それ以上に声のかけ方がうまいんです。私をほめて伸ばして、わざと負けてくれました。もう少ししゃべりたいなと思って飲みに行き、結局8時間ぐらい一緒にいました。顔が私の好みじゃないけれど、心地よかったです」

今日一日を楽しんで帰ればいい、と美穂さんが割り切ったのは外見の他にも理由がある。趣味は「ナンパ」で過去200人の女性と付き合ったと自称する和彦さん。明らかに若い女性との遊び目的でアプリを利用しており、美穂さんは「私を本気で好きにはならないだろうな」と感じたからだ。

しかし、ファッション業界で鍛えた美穂さんの外見と雰囲気、そして楽しんでいるけれど引き気味の態度は和彦さんにとっては衝撃的だったようだ。初日から「一緒にいて楽しい。好きだ」と告白され、3回目のデートでは「一緒に住む家を探している」と伝えられた。

「女の子が大好きな彼ですが、私には性欲だけじゃなかったみたいです。また会いたいのではなく、デートの後にバイバイするのが悲しい、別々の家に帰りたくないと言われました。もちろん、信用はしませんでしたよ（笑）。友だちからも『貯金は絶対に渡しちゃダメ』と言われたぐらいです。出会ってから2か月目ぐらいには同棲しましたが、お金をとられたりはしていません。尽くしてくれるのが心地よかったし、もし経歴が嘘だったりして別れても面白話で済みます」

パートナーの見た目は好みではなかったが…

実際には和彦さんに嘘はなかった。1年後には美穂さんから「結婚してほしい」とプロポーズして婚姻届を提出。それから4年が経つ今も「ずっと一緒にいたい」と愛でられ続ける日々を美穂さんは送っている。

元経営者である和彦さんはリーダー気質なところがあるのだろう。可愛がる対象、教える対象を求めているのだと思う。同時に、深い安心感を与えてくれる女性でなければならない。20代30代で働き尽くし遊び尽くし、配当金を主な収入源とする長い「余生」を過ごし始めた今、自分よりも社会人経験が長い美穂さんに理想のパートナー像を見出したのかもしれない。

「一緒に暮らし始めた頃は本当に毎日寝て暮らしていました。起業で心身が疲れていたんだと思います。家事をすべて彼にお願いするのはさすがに悪いなと思って、掃除は細々とやっていたぐらいです。元気になった今では、掃除はすべて私がやっています。料理は半々ですね。洗濯は2人でやっています」

自分を気に入って養ってくれる男性と結婚したいと願って実現した美穂さん。その後、見た目は好みでなかった和彦さんのことを好きになったのだろうか。

「好きを通り越して、尊敬と感謝です。自分自身と同じぐらい大事な人がこの世にいるという感覚を初めて知りました」

以前は「一人で生きていかなくちゃ」というプレッシャーを強く感じていた美穂さん。経済的な面を和彦さんがすべて引き受けてくれたおかげで、全身が緩んで感覚が素直になったと明かす。

「今日は何をしようと子どものようにワクワクしながら起床する毎日です。ファッションの仕事をしていた頃から、人に会うと『この人は本当は何を求めて何に向いているのか』がなんとなくわかりましたが、今は感覚が強まっています」

ただ経済的に自立することより大切なもの



その力を使って、ファッションだけではなく、人生全般や恋愛結婚のコンサルティング事業を始めている美穂さん。1時間8800円で人気になったので、「私のコンサルの価値は本当はこれぐらい」と25000円に一気に値上げしたら客がいなくなったと笑う。分析や提案の能力は高いけれど商売上手ではないようだ。値付けや宣伝などの経営面は和彦さんにお願いしたらどうかと筆者が提案すると、「実はすでに夫婦で話し始めている」と美穂さんの表情はさらに明るくなった。

大人になったら経済的に自立しなくてはいけないという観念は現代では男女ともに常識のようになっている。しかし、自立は手段であって目的ではない。人生で重要なのは、自分が気分良く暮らせて、結果として周囲にも幸せを与えられることだ。美穂さんと和彦さんの事例は自立よりも人間関係のほうが強くて大切なのだと教えてくれる。

本連載に登場してくださる、ご夫婦のうちどちらかが35歳以上で結婚した「晩婚さん」を募集しております（ご結婚5年目ぐらいまで）。事実婚や同性婚の方も歓迎いたします。お申し込みはこちらのフォームよりお願いします。

（大宮 冬洋 ： ライター）