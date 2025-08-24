±Ç²è¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¹À¥¤¹¤º¡õ¾¾²¼Þ«Ê¿É×ÉØÌò¤Ç½é¶¦±é¡¡£²¿Í¤ÎÌòºî¤ê¤Ï¡©
½÷Í¥¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤¬24Æü¡¢Åìµþ¡¦¿ÀÅÄÌÀ¿À¤Ç¡¢±Ç²è¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡Ê9·î5Æü¸ø³«¡¢ÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«Ä¾Á°Âç¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê38¡Ë¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¼õ¾Þºî²È¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤¬¼«¿È¤Î½ÐÀ¸ÃÏÄ¹ºê¤òÉñÂæ¤Ë¼¹É®¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¡£¹À¥¤ÏÄ¹ºê¤ËÊë¤é¤¹¼ç¿Í¸ø½ïÊý±Ù»Ò¡¢¾¾²¼¤Ï±Ù»Ò¤ÎÉ×ÆóÏº¤ò±é¤¸¤ë¡£
¹À¥¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î²Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤Ë»£±Æ¤·¤Æ»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥«¥ó¥Ì¤Ë¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÆ°¤»Ï¤á¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¤È¶»Ãæ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ù»Ò¤Ï¡Ö¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¤Ìò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥â¥ä¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢¸À¸ì²½¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÅö»þ¤Î½÷À¤Î¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î½Ð¤·Êý¤ò¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¾¾²¼¤Ï¡ÖÄ¹ºê¥Ñ¡¼¥È¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
±é¤¸¤¿ÆóÏº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»þÂåÅª¤Ë¤âÅö»þ¤Ï¡ÈÃË¤Ï»Å»ö¡¢²ÈÄí¤ÏºÊ¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë½Ð¤»¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÉ½¸½²áÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¡ÖÍÞ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¥¥Ä¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤â¤¦¾¯¤·½À¤é¤«¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤«¤¬¡¢¾¯¤·Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆóÏº¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£