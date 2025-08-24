°ë»³¤µ¤ä¤«¡¢ÌîµåÉô¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¸¥¿ÈÅªÀº¿À¡¡·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ë¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ç¡Ä¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¡¢ÌîµåÈÖÁÈ¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë°ë»³¤µ¤ä¤«¡£8·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëNHK¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥È¥³¥È¡Á¤ª¤¤¤·¤¤¿´¤È½Ð²ñ¤¦Î¹¡Á¡Ù°ñ¾ëÊÔ(BS¡¦BSP4K 22:00¡Á22:59)¤Ç¤Ï¡¢°òÇÀ²È¡¦¹â¶¶²È(¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«)¤ÎºÊ¡¦¹â¶¶Í³µª·ÃÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£°ë»³¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÃÏ¸µ¤¬ÉñÂæ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤ä°ñ¾ë¤Î¸©Ì±À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
°ë»³¤µ¤ä¤«¡¡»£±Æ:²ÃÆ£Àé²í
¡Ø¥³¥È¥³¥È¡Ù¤Ï¡¢É´²ßÅ¹¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦·ëµ©¹¨¿Í(¸ÅÀîÍºÂç)¤¬¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿©ºà¤òÃµ¤·¤ÆÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤òÎ¹¤¹¤ë¿Í¾ð¥°¥ë¥áÊª¸ì¡£°ë»³¤Ï°ñ¾ëÊÔ¤Ç¡¢É×¡¦Àµµª(¶â»Ò³Ù·û)¤È¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¡¦º»Ìí(Âí¼·³¤)¤Î´Ö¤ÇÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤ë°òÇÀ²È¤ÎºÊ¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡ÖÇÀ¶È·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢²ÈÂ²°¦¤ÎÊý¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤ó¤ÊÂç¤¤ÊÌ¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ñ¾ë¤Î²ÈÂ²¤Î²¹¤«¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Æñ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¸Î¶¿¤Î°ñ¾ë¤À¤¬¡¢Êý¸À¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤ÎËÈÅÄ»Ô¤âëÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1¿Í¤À¤±¤¹¤´¤¯ëÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÊý¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¡¢Êý¸À»ØÆ³¤ÎÊý¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇëÂ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë»þ¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤°ñ¾ëëÂ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´ó¤ê¤ÎÊý¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÄ´À°¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
±é¤¸¤¿Í³µª·Ã¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¿Í¤òÎå¤Þ¤¹¡¢¸ÝÉñ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ!¡Ù¤ÈÎå¤Þ¤¹´¶¤¸¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£»ä¤ÏËö¤Ã»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤ÏËö¤Ã»Òµ¤¼Á¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÌîµåÉô¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤µ¤¤¤è!¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
ÌîµåÉô¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤¿À³Ê¤¬¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¤ÎÊý¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¯»þ¤È¤«¤Ë³è¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¶õµ¤¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡û°ñ¾ë¸©¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·Àº¿À¡É
¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦À³Ê¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¤Î¸©Ì±À¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö°ñ¾ë¤Î¿Í¤Ï¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·Àº¿À¡É¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤¬±ß³ê¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸©Ì±À¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤â¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤â³è¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ°ñ¾ë¤¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡Öµ¢¤ë¤ÈÃ¦ÎÏ¤¹¤ë¾ì½ê¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î¶È³¦¤Ë¤¤¤ë°ë»³¤µ¤ä¤«¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ñ¾ë¤Ëµ¢¤ë¤È°ñ¾ëÀ¸¤Þ¤ì¤Î°ë»³¤µ¤ä¤«¤ËÌá¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢³»¤ò³°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡£Ã¯¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬»Å»ö¤Î»þ¤Ï´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ñ¾ë¤Ï´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¶õµ¤¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿©¤ÙÊª¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ñ¾ë°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë°ë»³¡£¡Ø¥³¥È¥³¥È¡Ù¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö°ñ¾ë¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£°ë»³¤µ¤ä¤«
1983Ç¯10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£2000Ç¯10·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä¥é¥¸¥ª¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢º£Ç¯4·î´ü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ °ÂÃ£Í´¼Â¡¢ÁêÉð¼Óµ¨¤È¶¦¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤ËÉü½²¤¹¤ëÀì¶È¼çÉØ¤òÇ®±é¤·¤¿¡£
¢£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥È¥³¥È¡Á¤ª¤¤¤·¤¤¿´¤È½Ð²ñ¤¦Î¹¡Á¡Ù°ñ¾ëÊÔ
8·î24Æü BS¡¦BSP4K 22:00¡Á¡¡ºÆÊüÁ÷8·î30Æü BS¤Î¤ß 23:10¡Á¡¡¢¨·²ÇÏÊÔ ºÆÊüÁ÷ BS¤Î¤ß 8·î23Æü23:10¡Á
