¡ÖÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Î¶ìÆñ¤òº£¸å¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤®¡×¤Î°ìÀá¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡ÄÎ¾ÊÅ²¼¡¡ÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤¿¡ÈÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¡É
Æüº¹¤·¤¬¶¯¤¯½ë¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿8·î15Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿Å·¹ÄÊÅ²¼¤È²í»Ò¤µ¤Þ¡£
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤ÎÄÉÅé¼°¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é°äÂ²¤ÎÂåÉ½¤Ê¤É¤¬»²Îó¤·¡¢¤ª¤è¤½310Ëü¿Í¤ÎÀïË×¼Ô¤ò°ÖÎî¤·¤¿¡£
ÄÉÅé¼°¤ÏÅ·¹ÄÊÅ²¼¤È²í»Ò¤µ¤Þ¤¬ÃÅ¾å¤ËÃåÀÊ¤µ¤ì¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¼°¼¤Î¸å¤Ë¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬Á´¹ñÀïË×¼ÔÇ·Îî¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÇòÌÚ¤ÎÉ¸Ãì¤ÎÁ°¤Ë¿Ê¤ßÊÂ¤Ð¤ì¤¿¡£Àµ¸á¤Î»þÊó¤È¤È¤â¤ËÀïË×¼Ô¤ÎÎî¤ËÌÛÅø¤òÊû¤²¤é¤ì¤¿¡£
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÊÅ²¼¤Î¤ª¤³¤È¤Ð¤Ë¤Ï¡ÖÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Î¶ìÆñ¤òº£¸å¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤®¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÀá¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á³§¤Ç¿´¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¤È¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ò´õµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤ª¤³¤È¤Ð¤ò°¦»Ò¤µ¤Þ¤â¤ª¿´¤Ë¹ï¤ß¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£