¡ÖÌµÍý¡¢ÌµÍý¡×¾¾Â¼Íº´ð¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ÎË½ÁöÂ²¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¶Ã¤¤ÎÍýÍ³
¡Ö¡ÈÀîÉÍ°ì¤Î¥ï¥ë¡É¤ÎÂçÌÚÂç½õ¤ò±é¤¸¤¿¡Ø¥¹¥¯¡¼¥ë¡ù¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬¡¢¥Ü¥¯¤Î½ÐÀ¤ºî¡£¤½¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØÉÔÎÉ¾¯½÷¤È¤è¤Ð¤ì¤Æ¡Ù¤ÎÀ¾Â¼Ä«ÃË¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾Â¼Íº´ð¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤À¡£ÉÔÎÉÌò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¿¿µÕ¤ÎÀ³Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¥±¥ó¥«¤ò¤¤¤µ¤á¤ë¤Û¤¦¡£¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤Ë¤â¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤éË½ÁöÂ²¡ØÅìµþÎ®À±²ñ¡Ù¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦Ä«ÃË¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤ß¤Î¤¢¤ë¤·¤ã¤¬¤ì¤¿À¼¤ò½Ð¤½¤¦¤È¡¢¤â¤ó¤¿¤è¤·¤Î¤ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÄÙ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤ï¤¶¤È¹¢¤ò¤«¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡×
È±·Á¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¹©É×¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬ºÇ½é¤Î¥«¥á¥é¥Æ¥¹¥È¤Î¤È¤¤Ë¡¢Âç±Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌ¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë½ÕÆüÀé½Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡ØÈà¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤¦¡Ù¤È¡£¤½¤ÎÄá¤Î°ìÀ¼¤Ç¥á¡¼¥¯¤µ¤ó¤¬¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ë¡¢ÌµÍý¡¢ÌµÍý¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Ç¥£¥Ã¥×¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¶¯°ú¤Ë¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¡¢¾å¤«¤é²¼¤Þ¤Ç¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ë½ÁöÂ²¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥ä¥¯¥¶¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤³¤¦¤·¤¿¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤äÅ¸³«¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤¬Âç±Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ËÆ£¤«¤º¤¨¤µ¤ó¤ò¥Ð¥¤¥¯¤ÇÄÉ¤Ã¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³¤¤ÎÃæ¤Ë¥¸¥ã¥Ö¥¸¥ã¥Ö¤ÈÆþ¤Ã¤¿¤«¤º¤¨¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡¢²¿¼Ô¤è¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¡¢¡Ø²¶¤Ï³¤ÌÄ¤ê¤À¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Øº½¤ò¤«¤à¤è¤¦¤ÊËèÆü¤À¤¼¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤âÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢À©ºî¸½¾ì¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡ÈÂç±Ç¥È¥ê¥Ã¥×¡É¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²¿¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤È±é¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤ë¤Ç¡¢¸½¼Â¤È·à²è¤Î´Ö¤Ë¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤º¤¤¤Ö¤ó¤¢¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âç¸¶À¶½¨¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Âç±Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÎµÓËÜ²È¤ÎËå¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ø·»¤¬¡¢¾¾Â¼Íº´ð¤È¤¤¤¦¼ã¤¤¤±¤É¤¤¤¤Ìò¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£Èà¤òÀ¸¤«¤¹¥»¥ê¥Õ¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È¤¦¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÅ°Ìë¤Ç´ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢Ä«ÃË¤È¤¤¤¦Ìò¤¬µ±¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ØÉÔÎÉ¾¯½÷¤È¤è¤Ð¤ì¤Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¢1984Ç¯¡Ë
Éñ³Ú¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸¶ãù»Ò¤µ¤ó¤Î¼«ÅÁÅª¾®Àâ¤ò¥É¥é¥Þ²½¡£ÉÔÎÉ¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤¿Á¾²æãù»Ò¡Ê¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¡Ë¤¬¡¢³Ú»Õ¤Îµ×¼ùÅ¯Ìé¡Ê¹ñ¹ÉÙÇ·¡Ë¤äÀ¾Â¼Ä«ÃË¡Ê¾¾Â¼Íº´ð¡Ë¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ëÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡£¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï?¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¡£
¡ÚPROFILE¡Û
¤Þ¤Ä¤à¤é¡¦¤æ¤¦¤
963Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¹â¹»ºß³ØÃæ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢80Ç¯Âå¤ÏÂç±Ç¥É¥é¥Þ¤Î¾ïÏ¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤¿¡£·õÉñ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢½ñ²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£