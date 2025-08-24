¿¼ÅÄ¶³»Ò¡¡¡ÖÉã¤¬»ä¤Î¥ì¡¼¥ë¤òÉß¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×·ÝÇ½³¦Æþ¤êÈëÏÃ¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉã¤Î»Å»öÌÀ¤«¤¹
¡¡½÷Í¥¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ê42¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡Ê¸å11¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1996Ç¯¡¢Âè21²ó¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ç2Ëü¿Í¶á¤¤±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£
¡¡MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤Ï¡Ö·ÝÇ½³¦Æþ¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÉã¤µ¤óÈ¿ÂÐ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¿¼ÅÄ¤Ï¡ÖÉã¤¬¤·¤Æ¤¿»Å»ö¤Î¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Çº£¤Î»öÌ³½ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£¤À¤«¤éÉã¤¬»ä¤Î¥ì¡¼¥ë¤òÉß¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¤ªÉã¤µ¤ó²¿¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¿¼ÅÄ¤Ï¡ÖÅÔÄ£¤Î¸øÌ³°÷¤Ç¤¹¡£¤â¤¦º£¤Ï°úÂà¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤ÇÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¤ÈÅÔÄ£¤µ¤ó¤¬¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÉã¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤ê¡¢Éã¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡£Ìõ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¡Ê¤À¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£