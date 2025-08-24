¡Ú»¥ËÚ1R¡¦2ºÐÌ¤¾¡Íø¡ÛÁ¥¶¶¤ÎËÜÅÄÀµ½Å¤¬JRA½é¾¡Íø¡¡¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á¥¶¶¤ÎËÜÅÄÀµ½Å¡Ê37¡Ë¤¬7ÈÖ¿Íµ¤¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¥µ¥ó¥º¡ÊÌÆ2¡á°Ëºä¡Ë¤òV¤ËÆ³¤JRA½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£JRAÄÌ»»35ÀïÌÜ¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥º¡ÊWASJ¡Ë¤ËÃÏÊý¶¥ÇÏÂåÉ½¤È¤·¤Æ½é½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¹¥°ÌÄÉÁö¤«¤éÇÏÈ´·²¤Î¼ê±þ¤¨¤Ç¿Ê½Ð¤·¡¢2ÈÖ¼ê¤ÇÄ¾Àþ¤Ë¸þ¤¯¤È¡¢ÆÍ¤È´¤±¤Æ2ÃåÇÏ¤Ë6ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¸½ºßÁ¥¶¶¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò²÷Áö¤¹¤ëËÜÅÄ¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëJRA¤Ç¤Î¾¡Íø¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºòÆü¡¢¤É¤³¤«¤Ç¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÆüºÇ½é¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊWASJ¤Ç¤â¡Ë¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£