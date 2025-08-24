TRiDENTが、キングレコードよりメジャーデビューEP『BLUE DAWN』を11月5日にリリースする。

本情報は、8月23日に代官山UNiTにて行われたワンマンライブ『Continue.』内で発表されたもの。ASAKA（Vo/Gt）は、「本当に長い道のりでくじけそうになることもありました。バンド、難しいかもな…と思う瞬間もあったんですけど、応援してくれるみんなの言葉に自分たちも救われて乗り越えてこれたなと思うし、今日ここにいる誰が欠けても今の自分たちはいなかったなと思います。本当に皆さんありがとうございます。これがゴールではなく、TRiDENTの始動時からの夢は、“みんなを東京ドームに連れていく”ことなので、1つの通過点として掲げてきた目標が今日叶ってみんなに報告できて嬉しいです。ここからどんどん仲間を引き連れて大きなところに進んでいきたいので、皆さんついてきてください。よろしくお願いします！」と語り、MY FIRST STORYのNobによるEPリード曲「黎明ノ詩」を初披露した。

同EPにはそのほかに、PENGUIN RESEARCHの堀江晶太、Koji Hirachi、ROLLYといった作家陣も参加。さらに、収録曲「恋のマジックポーション」と「MIRACRAID」が、10月クールのTVアニメ『ポーション、わが身を助ける』にて、オープニング＆エンディングの両主題歌に起用されることも明らかになった。

また、本作を携えて全国11カ所をまわるツアー『BLUE DAWN TOUR 25-26』の開催や、オフィシャルファンクラブの開設、9月20日には35歳以上の男性のみ入場可能の『おじ祭り2025』の開催も決定した。

・MY FIRST STORY Nob コメント（EP『BLUE DAWN』リード曲「黎明ノ詩」楽曲提供）

TRiDENTのリード曲『黎明ノ詩』を手がけることになったきっかけは、渋谷で行われたイベントの打ち上げで彼女たちと会話を交わした際にさかのぼります。乾杯の場で、以前私が手がけたグループ・我儘ラキアの楽曲を気に入ってくれていたことを伝えてくれ、「もしよかったら曲を書くよ」と話したところ、その場で「ぜひお願いします！」と快諾いただき、今回の楽曲制作へとつながりました。制作にあたっては、TRiDENTのライブ映像や演奏動画を数多く視聴し、メンバーそれぞれのパフォーマンスや表現スタイルを丁寧に分析しました。その上で、彼女たちにしか出せない個性や世界観を意識しながら、バンドの魅力が最大限に引き立つような楽曲を目指しました。レコーディングでは、メンバー全員の高い演奏力に驚かされました。リズム感やハーモニーの安定感も素晴らしく、全体として非常にスムーズに進行しました。しっかりと準備を重ねて臨んでくれたことが伝わり、現場には常に安心感がありました。また、ボーカルのキーが高めに設定された楽曲にもかかわらず、しっかりと歌いこなす姿には本当に感動しました。私自身としても、普段はあまりバンド全体のディレクションを行う機会が少ない中で、今回のように楽器陣も含めたプロデュースを経験できたことは、非常に有意義でした。メジャーフィールドに進むことで、関わる人が増え、時には方向性に迷うこともあるかもしれません。しかし、どのような状況でも「TRiDENTらしさ」を貫き、信念をもって突き進んでいってほしいと願っています。これからの活躍を心から楽しみにしています。

・ROLLY コメント（アニメタイアップ曲「恋のマジックポーション」楽曲参加＆プロデュース）

ROLLYです！全世界に告ぐ！何と！ヒーロー文庫の大人気ファンタジー『ポーション、わが身を助ける』のアニメ化が決定！更に！何と！すかんちのいにしえの名曲「恋のマジックポーション」がテーマソングとしてリメイクされます！演奏してくれるのは美と技術が完璧に融合した新進気鋭のガールズトリオロックバンド「TRiDENT」。勿論私ROLLYも弾きまくってます！日本のロックの歴史的な事件であります。

（文＝リアルサウンド編集部）